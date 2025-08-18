Додаткові видатки у 1,37 млрд грн: мінімальний оклад судді хочуть підняти до 90 тисяч грн — Finance.ua

Додаткові видатки у 1,37 млрд грн: мінімальний оклад судді хочуть підняти до 90 тисяч грн Сьогодні 12:24 — Казна та Політика

Додаткові видатки у 1,37 млрд грн: мінімальний оклад судді хочуть підняти до 90 тисяч грн

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення мінімального посадового окладу для суддів місцевих судів — із нинішніх 57 тисяч до 90 220 гривень.

Ініціатором виступив голова Комітету з питань правової політики Денис Маслов, який пропонує закріпити нову формулу оплати праці через так звану «орудну величину», пише fbc.biz.ua

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має встановити її на рівні не менше 3470 гривень, що автоматично підніме базовий оклад судді до 26 таких одиниць.

Законопроєкт № 13467−1 уже отримав підтримку профільного комітету та рекомендований до ухвалення в першому читанні.

За попередніми розрахунками, реалізація цієї ініціативи у 2026 році потребуватиме додаткових видатків у розмірі 1,37 млрд гривень.

Джерело фінансування

Пропонується зробити судовий збір, що може викликати дискусії щодо навантаження на громадян і бізнес.

Водночас експерти застерігають: без чіткого закріплення орудної величини в державному бюджеті підвищення може залишитися лише на папері.

Довідка Finance.ua:

У 2024 році в Україні пенсії суддів перевищили 106 тисяч гривень. При цьому окремі представники судової системи отримують понад 200 тисяч гривень щомісяця. Наприклад, згідно з деклараціями, суддя Верховного суду у відставці Богдан Пошва отримує пенсію в розмірі 262 тисячі гривень.

Як свідчать дані Міністрства фінансів, зарплати чиновників продовжують зростати. У червні середня зарплата в центральних держорганах України склала 59,6 тисячі гривень. Якщо порівняти з 2024 роком, то вона збільшилася на 9,2% - було 54 тис.

