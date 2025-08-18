Додаткові видатки у 1,37 млрд грн: мінімальний оклад судді хочуть підняти до 90 тисяч грн — Finance.ua

Додаткові видатки у 1,37 млрд грн: мінімальний оклад судді хочуть підняти до 90 тисяч грн
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення мінімального посадового окладу для суддів місцевих судів — із нинішніх 57 тисяч до 90 220 гривень.
Ініціатором виступив голова Комітету з питань правової політики Денис Маслов, який пропонує закріпити нову формулу оплати праці через так звану «орудну величину», пише fbc.biz.ua.
Згідно з документом, Кабінет Міністрів має встановити її на рівні не менше 3470 гривень, що автоматично підніме базовий оклад судді до 26 таких одиниць.
Законопроєкт № 13467−1 уже отримав підтримку профільного комітету та рекомендований до ухвалення в першому читанні.
За попередніми розрахунками, реалізація цієї ініціативи у 2026 році потребуватиме додаткових видатків у розмірі 1,37 млрд гривень.
Джерело фінансування
Пропонується зробити судовий збір, що може викликати дискусії щодо навантаження на громадян і бізнес.
Водночас експерти застерігають: без чіткого закріплення орудної величини в державному бюджеті підвищення може залишитися лише на папері.
Довідка Finance.ua:
- У 2024 році в Україні пенсії суддів перевищили 106 тисяч гривень. При цьому окремі представники судової системи отримують понад 200 тисяч гривень щомісяця. Наприклад, згідно з деклараціями, суддя Верховного суду у відставці Богдан Пошва отримує пенсію в розмірі 262 тисячі гривень.
- Як свідчать дані Міністрства фінансів, зарплати чиновників продовжують зростати. У червні середня зарплата в центральних держорганах України склала 59,6 тисячі гривень. Якщо порівняти з 2024 роком, то вона збільшилася на 9,2% - було 54 тис.
