Понад 100 тис. грн: названо пенсію суддів в Україні — Finance.ua

Понад 100 тис. грн: названо пенсію суддів в Україні Сьогодні 09:33 — Казна та Політика

Понад 100 тис. грн: названо пенсію суддів в Україні

За словами голови Пенсійного фонду Львівської області Галини Недзельської, 145 суддів-пенсіонерів у регіоні перебувають на довічному грошовому утриманні.

У Львівській області судді-пенсіонери в середньому отримують 112 тисяч гривень на місяць.

Про це сказала начальниця Пенсійного фонду Львівської області Галина Недзельська в ефірі програми «Go про» на YouTube каналі «Перший Західний».

Галина Недзельська зазначила, що сьогодні на обліку перебувають 145 осіб, які мають довічне грошове утримання. Йдеться про суддів, середній розмір пенсій яких наразі становить 112 000 гривень на місяць.

Загалом станом на 1 січня у Львівській області налічується 671 тисяча пенсіонерів. На пенсійні виплати в регіоні йде 3,6 мільярда гривень на місяць.

Середня пенсія по області — 5303 гривні загальна. У цивільних пенсіонерів середня пенсія 4830 гривень, а у військових — 13 300 гривень.

Понад 50% пенсіонерів отримують гроші на картку, а близько 47% ходять на пошту. За словами Галини Недзельської, це пов’язано з географічним положенням Львівської області. У деяких гірських населених пунктах людям ніде зняти гроші з картки.

Нагадаємо, нині максимальна пенсійна виплата становить 23 610 гривень. Відповідно до поточного законодавства, максимальний розмір пенсії не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян. Виняток становлять тільки спеціальні надбавки для окремих категорій громадян: наукових діячів, депутатів, працівників місцевого самоврядування та держслужбовців.

Так, у 2024 році в Україні пенсії суддів перевищили 106 тисяч гривень. При цьому окремі представники судової системи отримують понад 200 тисяч гривень щомісяця. Наприклад, згідно з деклараціями, суддя Верховного суду у відставці Богдан Пошва отримує пенсію в розмірі 262 тисячі гривень.

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