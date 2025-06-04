Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про вдосконалення декларацій доброчесності суддів — Finance.ua
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Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про вдосконалення декларацій доброчесності суддів

Казна та Політика
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Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про вдосконалення декларацій доброчесності суддів
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про вдосконалення декларацій доброчесності суддів
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт (№ 13165−2) про внесення змін до закону «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів щодо вдосконалення декларацій доброчесності суддів та родинних зв’язків судді.
Про це повідомила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.
«258 нардепів підтримали за основу законопроєкт щодо удосконалення процедур подання та перевірки декларацій доброчесності суддів», — написала вона в телеграм-каналі.
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За словами Геращенко, законопроєкт, зокрема, пропонує об’єднати декларації доброчесності судді та декларації родинних зв’язків судді в один документ — декларацію доброчесності та родинних зв’язків судді, а також врегулювати порядок проведення перевірки декларації. Згідно з законопроєктом, Вища кваліфікаційна комісія суддів матиме повноваження самостійно встановлювати пріоритет під час перевірки декларацій суддів.
«Знову красива назва і абсолютно інший зміст… Це про ручне керування судами і можливість використовувати перевірку декларацій як батіг і пряник за „правильні“ судові рішення», — пояснила Геращенко.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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