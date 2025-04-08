В Україні готують нові правила перевірки суддів — Finance.ua
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В Україні готують нові правила перевірки суддів

Казна та Політика
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В Україні готують нові правила перевірки суддів
В Україні готують нові правила перевірки суддів
Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, Кабмін погодив законопроєкт, який змінює підхід до перевірки доброчесності суддів. Це один із кроків у рамках євроінтеграції України.

Що передбачається

  • Об’єднують дві декларації — про доброчесність і родинні зв’язки — в одну.
  • Визначити чіткі строки перевірки та розширити підстави для її проведення.
  • Вища кваліфікаційна комісія суддів може офіційно запитувати інформацію в інших установах і особах — і вони будуть зобов’язані її надати.
  • Протягом 2 років перевіряти всіх суддів Верховного Суду та вищих спеціалізованих суддів.
Далі цей законопроєкт мають бути внесені до парламенту на розгляд.
За матеріалами:
Finance.ua
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