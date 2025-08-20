В Україні готуються оновлення у врегулюванні колективних трудових спорів — деталі законопроєкту Сьогодні 17:03 — Казна та Політика

В Україні готуються до масштабного оновлення підходів у врегулюванні колективних трудових спорів.

Так, у парламенті на розгляді перебуває законопроєкт № 12034 «Про колективні трудові спори», пише Голос України.

Мета законопроєкту

Зробити цей процес ефективнішим, прозорішим та ближчим до європейських стандартів.

Основні новації законопроєкту

Єдині правила для страйків

Раніше право на страйк було врегульоване понад 20 різними законами, що створювало правову невизначеність. Новий документ пропонує уніфіковані правила, знімає необґрунтовані обмеження та вводить чіткі процедури організації страйків.

Право роботодавця на локаут

Законопроєкт вперше вводить для України механізм локауту — тимчасове або повне призупинення роботи підприємства під час страйку без розірвання трудових договорів. Це крайній захід, який застосовується у виняткових випадках для захисту інтересів роботодавця. Подібна практика діє в багатьох країнах Європи та США.

Трудовий арбітраж

Сторони зможуть добровільно передати спір на розгляд арбітражу, а його рішення буде обов’язковим до виконання. Це дозволить уникнути затяжних конфліктів та пришвидшити їхнє вирішення.

Медіація

Запроваджується новий для України інструмент трудової медіації — посередництво незалежної третьої сторони, яке допоможе знаходити компроміси без довготривалих протистоянь.

Колективні договори

Роботодавці та працівники отримають можливість самостійно визначати у колдоговорі способи вирішення трудових спорів, що додасть гнучкості на місцевому рівні.

Чому це важливо

Норми про колективні трудові спори в Україні не оновлювалися ще з 90-х років.

Запропонований законопроєкт адаптує українське трудове законодавство до європейських стандартів, сприятиме зниженню рівня конфліктності у трудових відносинах і запровадить сучасні правові інструменти для діалогу між сторонами.

