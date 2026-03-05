День фінансів: 113 млрд грн боргів за комуналку, причини ослаблення гривні, дефіцит кадрів в ЄС Вчора 17:34

В четвер, 5 березня, ми розбиралися, чи хочуть жінки подарунки на 8 березня та які причини ослаблення гривні.

Понад 113 млрд грн боргів за комуналку

Найбільша заборгованість припадає на послуги постачання теплової енергії та гарячої води. Станом на кінець четвертого кварталу вона становила 38 млрд грн, що на 14,7% більше, ніж у попередньому кварталі.

Причини ослаблення гривні

З початку 2026 року гривня за офіційним курсом знецінилася до долара США на 3,1% з 42,35 грн/$ до 43,71 грн/$ станом на 5 березня. Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Водночас долар просів післ я стрибка через конфлікт на Близькому Сході.

Які саме банкноти 1, 2, 5 і 10 гривень виведені з обігу

У Нацбанку пояснили, що йдеться про банкноти зразків 2003—2007 років. При цьому під «зразком» мається на увазі дизайн банкнот, а не рік їх фактичного випуску, який зазначений на зворотному боці купюри.

Орендувати муніципальне житло

Проєкт Вісім громад пройшли перший етап оцінки в рамках експериментального проєкту зі створення муніципального (соціального) житла для оренди.Проєкт передбачає будівництво житла, що залишатиметься у власності громад і здаватиметься в оренду за цінами нижчими за ринкові.

Де в ЄС дефіцит талановитих кадрів

з 84%. Штучний інтелект швидко змінює робоче місце, і європейський ринок праці, схоже, ледве встигає за цим. Словаччина очолює список, де 87% опитаних менеджерів не можуть заповнити всі необхідні посади, далі йдуть Греція та Японіяз 84%.

Жінки займають «чоловічі» професії, але платять їм менше

Через процес мобілізації, міграції та гострий дефіцит кадрів бізнес почав переглядати традиційні кадрові підходи. Жінки все частіше приходять у професії, які роками вважалися «чоловічими». Але разом із новими ролями вони нерідко отримують стару реальність: виконують ту саму роботу, що й чоловіки, проте заробляють менше.

Водночас у Раді пояснили причини зменшення середньої зарплати на початку року.

Нові камери автофіксації порушень ПДР

Від 6 березня на автомобільних дорогах України почнуть працювати ще 37 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху. Після їхнього запуску загальна кількість таких систем у країні становитиме 377.

При цьому АМКУ почав перевірку мереж АЗС через стрибок цін на пальне.

Wizz Air скасовує польоти до 4 країн

Wizz Air продовжила скасування рейсів за чотирма напрямками до 15 березня через ескалацію напруженості на Близькому Сході. Зі загостренням конфлікту Wizz Air підтвердила, що призупиняє всі рейси до та з Ізраїлю, Дубая, Абу-Дабі та Аммана.

Ювелірний ринок працює «в мінус»?

За результатами аналізу податкових даних, третина підприємців у сфері роздрібної торгівлі ювелірними виробами торік декларувала виторг до 100 тис. грн на місяць. Значна частина продавців на ювелірному ринку України декларує настільки низькі обороти, що вони не покривають навіть базових витрат бізнесу.

