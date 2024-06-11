День фінансів: €1,9 за програмою Ukraine Facility, стратегія з розвитку кредитування, виплати та допомога в Чехії — Finance.ua

День фінансів: €1,9 за програмою Ukraine Facility, стратегія з розвитку кредитування, виплати та допомога в Чехії Сьогодні 17:50

У вівторок, 11 червня, в Берліні відбулась Конференція, де учасники із 60 країн обговорювали плани щодо допомоги та відновлення України. Розповідаємо коротко про головне:

€1,9 за програмою Ukraine Facility. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила , що Європейський Союз до кінця червня виділить Україні €1,9 млрд фінансової підтримки за програмою Ukraine Facility. Програма передбачає покриття потреби України на 2024−2027 роки.

від заморожених російських активів буде переведено Україні вже в липні. Також, за словами Урсули фон дер Ляєн, перші 1,5 млрд євро доходівбуде переведено Україні вже в липні.

$42 мільярди від Світового банку. Керуючий директор з операційної діяльності Світового банку Анна Б’єрде Керуючий директор з операційної діяльності Світового банку Анна Б’єрде розповів , що Світовий банк разом із партнерами й донорами у рамках ініціативи PEACE (мир) мобілізував на підтримку України 42 мільярди доларів, із яких уже передав у вигляді траншів більше $38 мільярдів.

Енергетичне відновлення України. Президент Володимир Зеленський Президент Володимир Зеленський заявив , що в України є план, як збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цьогоріч і ще 4 гігавати — протягом наступних років. Він закликав партнерів допомогти з енергетичним відновленням та зробити «все можливе і неможливе для того, щоби зберегти наявну генерацію та по максимуму відновити своє, втрачене».

Інвестиції для швидкого зростання. Україна демонструє економічну стійкість, але для швидкого зростання ми потребуємо 12−13 млрд дол. інвестицій просто зараз, не чекаючи закінчення війни, Україна демонструє економічну стійкість, але для швидкого зростання ми потребуємо 12−13 млрд дол. інвестицій просто зараз, не чекаючи закінчення війни, вважає міністр економіки України Юлія Свириденко. За її словами, одних лише кредитів для відновлення недостатньо. Для довгострокового розвитку і зростання економіка України потребує інвестицій.

щорічних інвестицій в наступні 10 років. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль додав , що Україна потребує від 10 до 30 млрд доларівв наступні 10 років.

фінансову програму в обсязі 1,4 мільярда євро для приваблення в Україну зовнішніх капітальних інвестицій. Урсула фон дер Ляєн наголосила , що ЄС створюєв обсязі 1,4 мільярда євро для приваблення в Україну зовнішніх капітальних інвестицій.

Про інші важливі новини вівторка:

Стратегія з розвитку кредитування. Рада з фінансової стабільності Рада з фінансової стабільності схвалила Стратегію з розвитку кредитування. Стратегія має на меті сприяти забезпеченню фінансовими ресурсами відновлення енергетичної інфраструктури та стимулюванню попиту, спрямованого на підвищення обороноздатності країни.

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Продовжує допомагати українцям також Чехія. Хто може отримати гуманітарну допомогу в Чехії, як це зробити, який розмір і терміни виплат, розповідаємо в новому матеріалі:

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