Соціологічний портрет кандидатів на ринку праці в травні-червні (інфографіка) — Finance.ua

Соціологічний портрет кандидатів на ринку праці в травні-червні (інфографіка) Сьогодні 12:04 — Особисті фінанси

Соціологічний портрет кандидатів на ринку праці в травні-червні (інфографіка)

У травні на сайті Work.ua шукачі оновили або створили 304 378 резюме, що на 5% менше, ніж у квітні. Попри загальний спад, у деяких категоріях кандидатів прибуло: «Освіта, наука» (+4%), «Страхування» (+2%), «Топменеджмент, керівництво вищої ланки», «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (+1%).

У розрізі окремих посад також бачимо збільшення кількості резюме від освітян: педагог-організатор, вчитель інформатики, музичний керівник, викладач німецької.

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Крім того, серед кандидатів побільшало барменів / барист (+2%), офіціантів (+14%), що також відповідає сезонним тенденціям.

Соціологічний портрет кандидата на ринку праці стабілізувався — від місяця до місяця тут бачимо однакові цифри.

Однак що ближче до літа — то більше на ринку праці неповнолітніх кандидатів. У травні їхня кількість збільшилася до 4 711 осіб (+16% до квітня). Імовірно, молоді люди шукатимуть сезонні підробітки.

Також незначно зросла кількість шукачів пенсійного віку (+1% до квітня, 4 705 шукачів). У решті демографічних груп бачимо падіння, синхронне до загальної тенденції зменшення кількості шукачів на ринку праці.

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Нагадаємо, з 2024 року вже 10 тисяч українців отримали ваучер на навчання за державний кошт і зможуть здобути нову професію чи спеціальність, або підвищити свій професійний рівень, щоб бути більш конкурентними на ринку праці. Держава профінансувала їх навчання на 75 млн грн. Про це повідомила Перший віцепрем’єр-міністр України — Міністр економіки Юлія Свириденко.

Минулого року ваучери на навчання отримали понад 18 тисяч українців, загалом за програмою було профінансовано 252 млн грн. У 2023 році найбільшу кількість ваучерів було видано за такими професіями та спеціальностями: психологія, соціальна робота, освіта, медицина, будівництво та цивільна інженерія, кухар, водій.

Довідка Finance.ua:

У 2024 році правила працевлаштування у низці країн Європи змінились. Зокрема, підвищився розмір мінімальної заробітної плати, тобто планки, нижче якої роботодавці не мають права платити працівникам, зокрема українцям. Про це пишепортал Новини. Live з посиланням на міграційну платформу EWL.

Як свідчить статистика, тимчасовий захист у Європейському Союзі мають близько 4,27 млн громадян України. ЄС пролонгував для українців термін захисту до 2025 року. Він передбачає надання доступу до законного працевлаштування без необхідності різних дозволів.

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