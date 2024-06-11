Соціологічний портрет кандидатів на ринку праці в травні-червні (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Соціологічний портрет кандидатів на ринку праці в травні-червні (інфографіка)

Особисті фінанси
1
Соціологічний портрет кандидатів на ринку праці в травні-червні (інфографіка)
Соціологічний портрет кандидатів на ринку праці в травні-червні (інфографіка)
У травні на сайті Work.ua шукачі оновили або створили 304 378 резюме, що на 5% менше, ніж у квітні. Попри загальний спад, у деяких категоріях кандидатів прибуло: «Освіта, наука» (+4%), «Страхування» (+2%), «Топменеджмент, керівництво вищої ланки», «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (+1%).
У розрізі окремих посад також бачимо збільшення кількості резюме від освітян: педагог-організатор, вчитель інформатики, музичний керівник, викладач німецької.
Читайте також
Крім того, серед кандидатів побільшало барменів / барист (+2%), офіціантів (+14%), що також відповідає сезонним тенденціям.
Соціологічний портрет кандидата на ринку праці стабілізувався — від місяця до місяця тут бачимо однакові цифри.
Соціологічний портрет кандидатів на ринку праці в травні-червні (інфографіка)
Однак що ближче до літа — то більше на ринку праці неповнолітніх кандидатів. У травні їхня кількість збільшилася до 4 711 осіб (+16% до квітня). Імовірно, молоді люди шукатимуть сезонні підробітки.
Також незначно зросла кількість шукачів пенсійного віку (+1% до квітня, 4 705 шукачів). У решті демографічних груп бачимо падіння, синхронне до загальної тенденції зменшення кількості шукачів на ринку праці.
Читайте також
Нагадаємо, з 2024 року вже 10 тисяч українців отримали ваучер на навчання за державний кошт і зможуть здобути нову професію чи спеціальність, або підвищити свій професійний рівень, щоб бути більш конкурентними на ринку праці. Держава профінансувала їх навчання на 75 млн грн. Про це повідомила Перший віцепрем’єр-міністр України — Міністр економіки Юлія Свириденко.
Минулого року ваучери на навчання отримали понад 18 тисяч українців, загалом за програмою було профінансовано 252 млн грн. У 2023 році найбільшу кількість ваучерів було видано за такими професіями та спеціальностями: психологія, соціальна робота, освіта, медицина, будівництво та цивільна інженерія, кухар, водій.
Читайте також

Довідка Finance.ua:

  • У 2024 році правила працевлаштування у низці країн Європи змінились. Зокрема, підвищився розмір мінімальної заробітної плати, тобто планки, нижче якої роботодавці не мають права платити працівникам, зокрема українцям. Про це пишепортал Новини. Live з посиланням на міграційну платформу EWL.
  • Як свідчить статистика, тимчасовий захист у Європейському Союзі мають близько 4,27 млн громадян України. ЄС пролонгував для українців термін захисту до 2025 року. Він передбачає надання доступу до законного працевлаштування без необхідності різних дозволів.

Робота в банку: як залишатися продуктивним та здоровим

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.