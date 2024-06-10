єРобота: аграрії отримали ще 50 мільйонів на сади та теплиці — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

єРобота: аграрії отримали ще 50 мільйонів на сади та теплиці

Казна та Політика
17
Майже 52 млн гривень виплатили ще 14 агропідприємствам у рамках урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу єРобота. Гроші будуть спрямовані на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства і тепличного господарства.
Всього з початку року вже виплатили 203 млн гривень 53 виробникам. Зокрема, на сади виплачено 145,5 млн гривень 40 господарствам. Ще 13 отримали 57,5 млн гривень на теплиці.
З початку дії програми виплачено 908 млн гривень 209 суб'єктам господарювання. Зокрема, 682,7 млн гривень отримали 165 господарств на розвиток садівництва, ягідництва і виноградарства та 225,4 млн гривень — 44 підприємства на теплиці.
Урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг — можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками «Своя справа», «Свій сад», «Своя теплиця», «Новий рівень».
У 2023 році видано 125 наказів на гранти для розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства (417,9 млн грн) і тепличного господарства (152,5 млн грн). Відповідно до наказів планується створення більше 14 тисяч робочих місць.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.