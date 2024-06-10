єРобота: аграрії отримали ще 50 мільйонів на сади та теплиці — Finance.ua

єРобота: аграрії отримали ще 50 мільйонів на сади та теплиці Сьогодні 20:20 — Казна та Політика

Майже 52 млн гривень виплатили ще 14 агропідприємствам у рамках урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу єРобота. Гроші будуть спрямовані на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства і тепличного господарства.

Всього з початку року вже виплатили 203 млн гривень 53 виробникам. Зокрема, на сади виплачено 145,5 млн гривень 40 господарствам. Ще 13 отримали 57,5 млн гривень на теплиці.

З початку дії програми виплачено 908 млн гривень 209 суб'єктам господарювання. Зокрема, 682,7 млн гривень отримали 165 господарств на розвиток садівництва, ягідництва і виноградарства та 225,4 млн гривень — 44 підприємства на теплиці.

Урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг — можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками «Своя справа», «Свій сад», «Своя теплиця», «Новий рівень».

У 2023 році видано 125 наказів на гранти для розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства (417,9 млн грн) і тепличного господарства (152,5 млн грн). Відповідно до наказів планується створення більше 14 тисяч робочих місць.

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