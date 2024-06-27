День фінансів: 1,9 млрд євро від ЄС, IKEA повертається в Україну, дані про банківські рахунки українців за кордоном — Finance.ua

День фінансів: 1,9 млрд євро від ЄС, IKEA повертається в Україну, дані про банківські рахунки українців за кордоном Сьогодні 17:50

У четвер, 27 червня, стало відомо, що податкова отримає доступ до банківських рахунків українців за кордоном, а IKEA готується до відкриття в Україні.

1,9 млрд євро від ЄС. До держбюджету До держбюджету надійшов транш безумовного фінансування обсягом 1,9 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти передбачені фінансовим інструментом ЄС Ukraine Facility. Від початку повномасштабної війни ЄС надав Україні майже 35 млрд євро прямої бюджетної допомоги.

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Дані про банківські рахунки українців за кордоном. Податкова Податкова отримає інформацію про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також цілий ряд фінансової інформації. Служба отримала схвалений Глобальним форумом ОЕСР звіт щодо зрілості системи управління інформаційною безпекою.

ПриватБанк шукає нового голову правління. Наглядова Рада ПриватБанку Наглядова Рада ПриватБанку розпочала процес відбору на посаду Голови Правління банку. Герхард Бьош продовжуватиме виконувати свої обов’язки повною мірою до переходу повноважень до нового голови правління.

IKEA повертається в Україну. Видання Forbes Ukraine із посиланням на джерела Видання Forbes Ukraine із посиланням на джерела повідомило , що центральний офіс IKEA ухвалив рішення про повернення в Україну. Одним із головних чинників для шведського ритейлера стало успішне відновлення роботи H&M та магазинів Inditex — Zara та Bershka. Дата початку роботи наразі невідома.

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Робота на держслужбі. Голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина Голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина повідомила про зростання конкурентоспроможності зарплат у державному секторі. Глава НАДС закликала студентів розглянути кар’єру на держслужбі.

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Депозитний штиль. Директор департаменту роздрібного бізнесу «Глобус Банку» Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу «Глобус Банку» Дмитро Замотаєв прогнозує , що наступного тижня серед депозитних ставок не варто чекати на суттєві зміни. Проте банки не лише не згортають депозитні програми, а активно розвивають їх з акцентом на «довоєнні» періоди.

А в новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирєв розповість, навіщо приватизують банки в Україні і чи нормальна це практика для розвинених країн:

Новий сервіс у «Дії». Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій тепер Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій тепер зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через Дію. Ці дані стануть основою для репарацій, які має сплатити росія.

Міністерство юстиції, Держгеокадастр та інші відповідальні відомства працюють над спрощенням процедури підтвердження права власності на тимчасово захоплених росіянами територіях, щоб громадяни могли отримати відшкодування за втрачене житло.

Встановлення 1 ГВт маневреної газової генерації. Міністерство енергетики Міністерство енергетики вважає реалістичним плани щодо встановлення до 1 ГВт маневреної газової генерації у 2024 році, так на сьогодні вже підключено до енергосистеми декілька десятків МВт, при цьому декілька сотень МВт перебуває в стадії підключення.

І, що б не говорив президент про один гігават генерації, який має побудувати Україна до кінця року, реальність полягає в тому, що зиму ми зустрінемо з величезним дефіцитом електроенергії у наших оселях. Тому до цього процесу необхідно готуватися вже зараз, вживши всіх можливих заходів. У новій статті розповімо про принципи альтернативних варіантів живлення:

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