Податкова отримає доступ до банківських рахунків українців за кордоном — Finance.ua

Податкова отримає доступ до банківських рахунків українців за кордоном Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

Податкова отримає доступ до банківських рахунків українців за кордоном

Державна податкова служба отримала схвалений Глобальним Форумом ОЕСР Звіт про зрілість системи управління інформаційною безпекою в Україні та обмін інформацією для податкових цілей.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Імплементація Загального стандарту звітності CRS та стандарту Country-by-Country Reporting (CbCR) координується Секретаріатом ОЕСР.

«Обов'язковим кроком до імплементації автоматичного обміну інформацією є приєднання компетентного органу до Загальної системи передачі даних СTS, яку використовують юрисдикції для безпечного обміну інформацією відповідно до стандартів CRS та CbC», — сказано в повідомленні.

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Станом на червень 2024 року понад 115 юрисдикцій є учасниками міжнародного багатостороннього автоматичного обміну інформацією", — сказано в повідомленні.

Оцінювання проходило в кілька етапів, починаючи з 2019 року. Фінальний етап відбувався з 11 по 14 грудня 2023 року.

«Особливу увагу було приділено процесам обміну інформацією, захисту конфіденційності, управління ризиками, питанням логічного та фізичного контролю доступу, підходів до забезпечення кібербезпеки», — заявили в Податковій.

Що це означає

інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також цілий ряд фінансової інформації про учасників міжнародних груп компаній в розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності працюючих та багато іншого. Як пояснив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, у ДПС найближчим часом зʼявиться, а також цілий ряд фінансової інформації про учасників міжнародних груп компаній в розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності працюючих та багато іншого.

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