Податкова отримає доступ до банківських рахунків українців за кордоном — Finance.ua

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Податкова отримає доступ до банківських рахунків українців за кордоном

Особисті фінанси
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Податкова отримає доступ до банківських рахунків українців за кордоном
Податкова отримає доступ до банківських рахунків українців за кордоном
Державна податкова служба отримала схвалений Глобальним Форумом ОЕСР Звіт про зрілість системи управління інформаційною безпекою в Україні та обмін інформацією для податкових цілей.
Про це повідомляє пресслужба ДПС.
Імплементація Загального стандарту звітності CRS та стандарту Country-by-Country Reporting (CbCR) координується Секретаріатом ОЕСР.
«Обов'язковим кроком до імплементації автоматичного обміну інформацією є приєднання компетентного органу до Загальної системи передачі даних СTS, яку використовують юрисдикції для безпечного обміну інформацією відповідно до стандартів CRS та CbC», — сказано в повідомленні.

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Станом на червень 2024 року понад 115 юрисдикцій є учасниками міжнародного багатостороннього автоматичного обміну інформацією", — сказано в повідомленні.
Оцінювання проходило в кілька етапів, починаючи з 2019 року. Фінальний етап відбувався з 11 по 14 грудня 2023 року.
«Особливу увагу було приділено процесам обміну інформацією, захисту конфіденційності, управління ризиками, питанням логічного та фізичного контролю доступу, підходів до забезпечення кібербезпеки», — заявили в Податковій.

Що це означає

Як пояснив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, у ДПС найближчим часом зʼявиться інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також цілий ряд фінансової інформації про учасників міжнародних груп компаній в розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності працюючих та багато іншого.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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