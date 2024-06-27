В «Укренерго» розкрили справжні зарплати топпосадовців компанії — Finance.ua
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В «Укренерго» розкрили справжні зарплати топпосадовців компанії

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В «Укренерго» розкрили справжні зарплати топпосадовців компанії
В «Укренерго» розкрили справжні зарплати топпосадовців компанії
Зарплати членів правління «Укренерго» становить близько 250−300 тисяч гривень на місяць, голови правління — Володимира Кудрицького — приблизно 420 тисяч.
Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв’ю hromadske.
За його словами, ні про які 2 мільйони гривень на місяць, про які писали раніше у медіа, не йдеться і ніколи не йшлося.
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«Мою зарплату мені встановила Наглядова рада у 2020 році під час призначення на посаду. Я заробляю приблизно 420 тисяч гривень на місяць після сплати податків», — розповів Кудрицький.
Він підкреслив, що його зарплата не мінялася з 2020 року, а оплата праці персоналу «Укренерго» за цей період зросла в середньому на 70%.

Зарплати в держорганах

За даними Мінфіну, найбільша середня зарплата серед державних органів центрального рівня в: НКРЕКП — 89,7 тисячі гривень, Антимонопольного комітету — 88,3 тисячі гривень, Секретаріату НТСР — 72,4 тисячі гривень, НАДС — 68 тисяч гривень, Апарату Верховної Ради — 66,9 тисячі гривень тощо.
За рівнем зарплат серед керівництва лідирує Апарат ВР з 250,6 тисячі гривень. Далі — НАЗК (233,5 тисячі гривень), НКРЕКП (230,5 тисячі гривень), НАДС (218,1 тисячі гривень), Центральна виборча комісія (209,9 тисячі гривень) тощо.
Серед органів судової влади найбільша середня зарплата у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України — 94,6 тисячі гривень. Далі йдуть Вища рада правосуддя — 60,8 тисячі гривень, Верховний Суд — 54,3 тисячі гривень, Вищий антикорупційний суд — 50,1 тисячі гривень, Конституційний Суд — 47 тисяч гривень.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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