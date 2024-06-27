ПриватБанк шукає нового голову правління — Finance.ua

ПриватБанк шукає нового голову правління Сьогодні 16:45 — Фондовий ринок

ПриватБанк шукає нового голову правління

Наглядова Рада ПриватБанку розпочала процес відбору на посаду Голови Правління банку.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

«Наглядова Рада ПриватБанку розпочинає процес відбору на посаду Голови Правління. Цей крок ґрунтується на вивченні та аналізі поточної ситуації в Україні, а також баченні і потребах для подальшого розвитку ПриватБанку», — сказано в повідомленні.

Як зазначається, Герхард Бьош, Голова Правління, протягом останніх 3 років досягнув надзвичайних результатів у бізнесі в дуже нестабільному та складному середовищі, з рекордно високими прибутками, що дозволило повернути державі понад 155 млрд грн, інвестованих під час націоналізації банку.

«Під його керівництвом у найскладніші для України роки банк розширив базу як фізичних, так і бізнес-клієнтів і значно зміцнив позиції лідера на ринку», — додали в банку.

Там додають, що з метою забезпечення безперервності діяльності банку, створення міцного підґрунтя для ефективної роботи, Наглядова рада розглянула можливість обрання нового голови правління на конкурсній основі.

Повідомляється, що Герхард Бьош продовжуватиме виконувати свої обов’язки повною мірою до переходу повноважень до нового голови правління.

Нагадаємо, наглядова рада ПриватБанку обрала Герхарда Бьоша головою правління банку у травні 2021 року.

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