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IKEA повертається в Україну — ЗМІ

Фондовий ринок
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IKEA повертається в Україну — ЗМІ
IKEA повертається в Україну — ЗМІ
Центральний офіс IKEA ухвалив рішення про повернення в Україну.
Про це повідомляє Forbes Ukraine із посиланням на джерела.
За даними видання, рішення про відновлення роботи шведське керівництво IKEA ухвалило у травні. Forbes Ukraine посилається на чотири джерела, серед них — двоє топменеджерів торговельних центрів та двоє консультантів з комерційної нерухомості.
Одним із головних чинників для шведського ритейлера стало успішне відновлення роботи H&M та магазинів Inditex — Zara та Bershka.
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«Важливим сигналом для головного офісу ІКЕА стало повернення і успіх H&M, також вони уважно слідкували за відновленням роботи Inditex», — заявив співрозмовник у міжнародній девелоперській компанії.
Як повідомили в коментарі Економічній правді два джерела на ринку, зараз проходять технічні підготовчі роботи: знімають вивіски з фасаду на ремонт, оновлюють кріплення тощо. Дата початку роботи наразі невідома.

Довідка Finance.ua

  • у березні в МЗС України підтвердили, що найпопулярніші модні бренди, такі як Zara, Massimo Dutti та Bershka, відновлюють свою діяльність в Україні після тимчасового закриття через російське вторгнення, що є ще одним кроком у поверненні великих міжнародних компаній в країну;
  • у листопаді 2023 року повідомлялося про те, що МЗС України веде активну роботу з повернення IKEA в Україну.
За матеріалами:
Forbes.ua
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