IKEA повертається в Україну — ЗМІ Сьогодні 10:15 — Фондовий ринок

IKEA повертається в Україну — ЗМІ

Центральний офіс IKEA ухвалив рішення про повернення в Україну.

Про це повідомляє Forbes Ukraine із посиланням на джерела.

За даними видання, рішення про відновлення роботи шведське керівництво IKEA ухвалило у травні. Forbes Ukraine посилається на чотири джерела, серед них — двоє топменеджерів торговельних центрів та двоє консультантів з комерційної нерухомості.

Одним із головних чинників для шведського ритейлера стало успішне відновлення роботи H&M та магазинів Inditex — Zara та Bershka.

Читайте також В IKEA вивчають можливості для повернення на український ринок

«Важливим сигналом для головного офісу ІКЕА стало повернення і успіх H&M, також вони уважно слідкували за відновленням роботи Inditex», — заявив співрозмовник у міжнародній девелоперській компанії.

Як повідомили в коментарі Економічній правді два джерела на ринку, зараз проходять технічні підготовчі роботи: знімають вивіски з фасаду на ремонт, оновлюють кріплення тощо. Дата початку роботи наразі невідома.

Довідка Finance.ua

у березні в МЗС України підтвердили, що найпопулярніші модні бренди, такі як Zara, Massimo Dutti та Bershka, відновлюють свою діяльність в Україні після тимчасового закриття через російське вторгнення, що є ще одним кроком у поверненні великих міжнародних компаній в країну;

у листопаді 2023 року повідомлялося про те, що МЗС України веде активну роботу з повернення IKEA в Україну.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.