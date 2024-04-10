В IKEA вивчають можливості для повернення на український ринок — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В IKEA вивчають можливості для повернення на український ринок

Фондовий ринок
51
В IKEA вивчають можливості для повернення на український ринок
В IKEA вивчають можливості для повернення на український ринок
Шведський ритейлер IKEA ще не вирішив, коли повернеться в Україну, проте визнає високу зацікавленість в українському ринку. У компанії заявили, що намагаються оцінити вплив поточної ситуації на потенційну операційну діяльність.
Про це компанія повідомила в коментарі Delo.ua.
«ІКЕА залишається високо зацікавленою в українському ринку. Наразі компанія робить все можливе, щоб оцінити вплив поточної ситуації на потенційну операційну діяльність. Коли всі необхідні аспекти будуть налагоджені, IKEA знову зможе запропонувати асортимент своїх рішень для дому якомога більшій кількості людей в Україні», — зазначили в компанії.
Читайте також
В IKEA додали, що наразі не можуть вказати, коли це станеться.
Нагадаємо, що власник брендів Zara, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka Inditex поступово відновлює свою комерційну діяльність в Україні.
За даними Kyiv School of Economics, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну тільки 372 світові компанії повністю вийшли з російського ринку.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.