В IKEA вивчають можливості для повернення на український ринок — Finance.ua

В IKEA вивчають можливості для повернення на український ринок Сьогодні 13:30 — Фондовий ринок

В IKEA вивчають можливості для повернення на український ринок

Шведський ритейлер IKEA ще не вирішив, коли повернеться в Україну, проте визнає високу зацікавленість в українському ринку. У компанії заявили, що намагаються оцінити вплив поточної ситуації на потенційну операційну діяльність.

Про це компанія повідомила в коментарі Delo.ua.

«ІКЕА залишається високо зацікавленою в українському ринку. Наразі компанія робить все можливе, щоб оцінити вплив поточної ситуації на потенційну операційну діяльність. Коли всі необхідні аспекти будуть налагоджені, IKEA знову зможе запропонувати асортимент своїх рішень для дому якомога більшій кількості людей в Україні», — зазначили в компанії.

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В IKEA додали, що наразі не можуть вказати, коли це станеться.

Нагадаємо, що власник брендів Zara, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka Inditex поступово відновлює свою комерційну діяльність в Україні.

За даними Kyiv School of Economics, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну тільки 372 світові компанії повністю вийшли з російського ринку.

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