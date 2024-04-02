Zara відкриє три свої магазини у Києві вже в середу — Finance.ua

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Zara відкриє три свої магазини у Києві вже в середу

Фондовий ринок
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Zara відкриє три свої магазини у Києві вже в середу
Zara відкриє три свої магазини у Києві вже в середу
Inditex (власник Zara, Pull&Bear, Bershka та Massimo Dutti) поступово відновить свою комерційну діяльність в Україні, спочатку відкривши свою онлайн-мережу у вівторок, а з середи — близько 20 магазинів своїх брендів, включаючи три магазини Zara, у Києві.
Про це повідомляє іспанське інформаційне агентство EFE.
Таким чином, текстильний гігант повертається на український ринок більш ніж через два роки після закриття своїх магазинів і скасування операцій електронної комерції через війну, що спалахнула в результаті російського військового вторгнення.

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Бренди Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho і Zara Home знову з’являться у продажу для українських споживачів цього тижня.
Нагадаємо, 8 березня стало відомо, що бренди Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home — повертаються в Україну.
За матеріалами:
Економічна Правда
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