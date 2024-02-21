IKEA в Україні збільшила статутний капітал до майже 1 млрд грн — Finance.ua

IKEA в Україні збільшила статутний капітал до майже 1 млрд грн Сьогодні 09:45 — Фондовий ринок

IKEA в Україні збільшила статутний капітал до майже 1 млрд грн

Наприкінці 2023 року новим керівником IKEA в Україні став Юрій Приходько.

Про це йдеться у повідомленні Європейської Бізнес Асоціації. Тоді ж, згідно з YouControl, компанія збільшила свій статутний капітал до 966,7 млн грн.

З 2017 року Юрій Приходько консультував ритейлера у Південно-Східній Європі з питань розширення ринку та взаємодії із зацікавленими сторонами в Україні. Топменеджер має досвід у понад 25 років і експертизу в управлінні, а також у зв’язках з органами державної влади та захисті ділових інтересів бізнесу, зазначається в повідомленні EBA.

На новій посаді Приходько сфокусується на зміцненні бренду ІКЕА в Україні та плануванні розвитку компанії на місцевому ринку, йдеться у повідомленні.

Згідно з YouControl, 13 листопада 2023 року ТОВ «Ікеа Рітейл Україна» збільшила свій статутний капітал на 40,6% до 966,7 млн грн.

«Наразі компанія робить все можливе, щоб оцінити вплив поточної ситуації на потенційну операційну діяльність. Коли всі необхідні аспекти будуть налагоджені, IKEA повернеться», — повідомили Forbes у пресслужбі шведського ритейлера.

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IKEA 15 років намагалася зайти на український ринок.

Компанія продовжує забезпечувати дохід та зберігає робочі місця для всіх співробітників в Україні, повідомляла раніше пресслужба компанії. Вони також отримують додаткову підтримку через програму допомоги з доступом до експертів і консультацій для підтримки психічного, фізичного та фінансового стану. Крім того, компанія створила спеціальний фонд для покриття непередбачених витрат, з якими стикаються співробітники в Україні.

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