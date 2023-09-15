Власник IKEA продає 14 ТЦ у росії — Finance.ua

Власник IKEA продає 14 ТЦ у росії Сьогодні 02:48 — Фондовий ринок

Власник IKEA продає 14 ТЦ у росії

Шведська компанія Ingka, яка володіє 14 ТЦ «Мега» у рф та ритейлером IKEA, може продати свої торгові центри структурі Газпромбанку, який вже має обʼєкти комерційної нерухомості. Вартість активів оцінюється у $2,85 млрд.

Про це пише «Коммерсантъ».

За словами джерел, сторони вже могли досягти певних домовленостей щодо ТЦ загальною площею 2,3 млн кв. м У Ingka Centres повідомили, що компанія розглядає різні варіанти для торгових центрів «Мега» в росії, і це «комплексний процес, що вимагає часу».

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Співрозмовники на ринку нерухомості повідомили, що на мережу торгових центрів «Мега» претендує структура Газпромбанку, але поки не відомо, яка саме.

Зокрема, у лютому 2022 року «ДПБ Розвиток активів» викупило бізнес-центр «Бульварне кільце» площею 8200 кв. м у центрі москви. Компанії «Газпромбанк-Інвест» належить ТЦ «Місто Косіно» в москві, а також бізнес-центр Mezon Plaza в санкт-петербурзі.

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Ingka є найбільшим власником торгової нерухомості в росії, який володіє 14 ТЦ «Мега» а також рітейлером IKEA. У 2022 році дохід Ingka Centres в рф від здачі в оренду площ у «Мегах», впав на 19% у річному обчисленні до $285 млн.

Ingka Group також володіє виробником та продавцем товарів для дому IKEA. Після початку вторгнення рф в Україну IKEA призупинила роботу магазинів у росії, а потім продала дві місцеві фабрики лісопереробній компанії «Лузалес», а третє підприємство — виробнику матеріалів для інтерʼєру та меблів Slotex.

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