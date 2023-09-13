Власник Calvin Klein і Tommy Hilfiger вийшов із бізнесу в росії — Finance.ua

Власник Calvin Klein і Tommy Hilfiger вийшов із бізнесу в росії
Американська компанія Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), яка володіє брендами Calvin Klein і Tommy Hilfiger, вийшла з бізнесу у рф. Місцевий підрозділ передали топменеджеру, який перейменував компанію і, ймовірно, продовжить керувати локальними точками.
Про це пише «Коммерсантъ».
Американська PVH у середині серпня вийшла з капіталу російського підрозділу ТОВ «Півіейч Сторс рус».
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За даними видання, новим власником та гендиректором компанії став Денис Щукін, а назва структури змінилася на ТОВ «Ритейл Екселенс». Згідно із профілем у LinkedIn, з 2018 року Щукін обіймає посаду директора роздрібної мережі PVH у росії.
У росії корпорація управляла більш ніж 150 магазинами з урахуванням франшизи. «Ритейл Екселенс», ймовірно, продовжить керувати колишніми точками PVH.
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Корпорація PVH володіє брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warnerʼs, Olga та True & Co. У росії компанія розвивала власну роздрібну мережу магазинів Tommy Hilfiger та Calvin Klein.
На початку березня 2022 року PVH оголосила про зупинення роботи на російському ринку через вторгнення рф в Україну.
У звіті корпорації за першу половину 2023-го сказано, що PVH повністю вийшла з російського бізнесу, включаючи оптові продажі.
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