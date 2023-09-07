British American Tobacco продала бізнес у росії та білорусі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

British American Tobacco продала бізнес у росії та білорусі

Фондовий ринок
29
British American Tobacco продала бізнес у росії та білорусі
British American Tobacco продала бізнес у росії та білорусі
Тютюновий концерн British American Tobacco (BAT) уклав угоду про продаж бізнесу в росії та білорусі консорціуму, який очолив місцевий менеджмент.
Про це повідомляє РБК.
«Покупцем є консорціум, який очолює члени управлінської команди „БАТ росія“, який після завершення угоди повністю володітиме обома підприємствами. Після цього підприємства будуть називатися ITMS Group», — йдеться в повідомленні компанії.
Читайте також
У березні 2022 року BAT повідомила, що продовжить продаж виробленої в росії продукції, проте призупинить інвестиції в країну. Майже через рік компанія анонсувала повний відхід з російського ринку.
Генеральний директор виробника тютюнової продукції British American Tobacco Джек Боулз раніше казав, що зусилля з продажу російського бізнесу місцевому партнеру можуть продовжитися до 2024 року.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло провідні тютюнові компанії світу Japan Tobacco International та Philip Morris International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.