British American Tobacco продала бізнес у росії та білорусі — Finance.ua

British American Tobacco продала бізнес у росії та білорусі Сьогодні 23:47 — Фондовий ринок

British American Tobacco продала бізнес у росії та білорусі

Тютюновий концерн British American Tobacco (BAT) уклав угоду про продаж бізнесу в росії та білорусі консорціуму, який очолив місцевий менеджмент.

Про це повідомляє РБК

«Покупцем є консорціум, який очолює члени управлінської команди „БАТ росія“, який після завершення угоди повністю володітиме обома підприємствами. Після цього підприємства будуть називатися ITMS Group», — йдеться в повідомленні компанії.

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У березні 2022 року BAT повідомила, що продовжить продаж виробленої в росії продукції, проте призупинить інвестиції в країну. Майже через рік компанія анонсувала повний відхід з російського ринку.

Генеральний директор виробника тютюнової продукції British American Tobacco Джек Боулз раніше казав , що зусилля з продажу російського бізнесу місцевому партнеру можуть продовжитися до 2024 року.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло провідні тютюнові компанії світу Japan Tobacco International та Philip Morris International до переліку міжнародних спонсорів війни.

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