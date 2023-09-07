British American Tobacco продала бізнес у росії та білорусі — Finance.ua

British American Tobacco продала бізнес у росії та білорусі
Тютюновий концерн British American Tobacco (BAT) уклав угоду про продаж бізнесу в росії та білорусі консорціуму, який очолив місцевий менеджмент.
Про це повідомляє РБК.
«Покупцем є консорціум, який очолює члени управлінської команди „БАТ росія“, який після завершення угоди повністю володітиме обома підприємствами. Після цього підприємства будуть називатися ITMS Group», — йдеться в повідомленні компанії.
У березні 2022 року BAT повідомила, що продовжить продаж виробленої в росії продукції, проте призупинить інвестиції в країну. Майже через рік компанія анонсувала повний відхід з російського ринку.
Генеральний директор виробника тютюнової продукції British American Tobacco Джек Боулз раніше казав, що зусилля з продажу російського бізнесу місцевому партнеру можуть продовжитися до 2024 року.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло провідні тютюнові компанії світу Japan Tobacco International та Philip Morris International до переліку міжнародних спонсорів війни.
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