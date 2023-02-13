У British American Tobacco кажуть, що процес виходу з рф може затягнутися до 2024 року — Finance.ua

У British American Tobacco кажуть, що процес виходу з рф може затягнутися до 2024 року
Генеральний директор виробника тютюнової продукції British American Tobacco Джек Боулз заявив, що зусилля з продажу російського бізнесу місцевому партнеру можуть продовжитися до 2024 року.
Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times.
Компанія-власник брендів Lucky Strike і Dunhill заявила, що веде «просунуті переговори» про завершення продажу в 2023 році, майже через рік після того, як вперше пообіцяла вийти з країни після вторгнення в Україну.
Але генеральний директор компанії Джек Боулз визнав, що не може гарантувати, що продаж буде завершено до кінця року.
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«Оскільки у мене немає кришталевої кулі, я не можу бути абсолютно впевненим у цьому питанні, але мета дійсно полягає в тому, щоб зробити це... Ми хочемо вийти з ринку в 2023 році», — сказав він в інтерв’ю Financial Times.
Боулз повідомив інвесторам, що виробник сигарет «працює якнайшвидше, щоб перевести бізнес у відповідність до міжнародного та місцевого законодавства».
У четвер він додав, що переговори з «місцевим консорціумом дистриб’юторів під спільним управлінням» — мається на увазі російська група компаній SNS, яка працює з BAT з 1993 року — тривають «з метою завершення передачі в 2023 році».
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«росія історично була визначена BAT та іншими великими тютюновими компаніями як ключовий ринок для зростання через високий рівень куріння та готовність споживачів перейти на тютюнові вироби нового покоління. У 2021 році на росію та білорусь припало 3,1% доходів групи BAT та 2,4% скоригованого прибутку. Компанія також планує вийти з білорусі в рамках будь-якої угоди», — пише FT.
BAT відмовилася повідомити, чи прагне вона включити пункт про викуп своїх російських активів у разі закінчення війни, як це зробила данська пивоварна компанія Carlsberg цього місяця.
«Це речі, про які ми не можемо говорити, тому що ми ще навіть не завершили угоду», — сказав Боулз.
Він додав, що «не тримає в руках ключі до розгадки надзвичайно складної» угоди, яка ускладнюється санкційними режимами в США та Європі.
З великих тютюнових конгломератів поки що лише Imperial Brands, виробник сигарет Gauloises і Davidoff, вийшов з росії, втративши 463 млн фунтів стерлінгів прибутку.
Виробник Marlboro Philip Morris International оголосив про плани залишити росію, але ще не зробив цього, тоді як Japan Tobacco, яка мала 40-відсоткову частку ринку на цій території, призупинила нові інвестиції, але не пообіцяла піти з країни.
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