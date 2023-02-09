Metro відмовилася залишати російський ринок — Finance.ua

Metro відмовилася залишати російський ринок Сьогодні 16:11 — Фондовий ринок

Metro відмовилася залишати російський ринок

Німецька компанія Metro заявила, що планує й надалі залишатись на російському ринку. Чому мережа магазинів категорично не хоче покидати ринок агресорки, розповідаємо далі.

Про намір компанії залишитись в росії розповів генеральний директор Metro AG Штеффен Гройбель, пише Reuters

«Ми хочемо залишитися на російському ринку», — зазначив він.

Він також додав, що Metro зараз розвивається в усіх сегментах і на всіх ринках, крім росії: їй вдається зберігати свою частку ринку та добиватися значного прогресу у стратегічних ключових показниках ефективності.

Прибутки Metro в рф

За минулий фінансовий рік прибутки Metro суттєво зросли, згідно зі звітністю компанії. До прикладу, за 2020/2021 фінансовий рік сума складала лише 9 мільйонів євро проти 28 мільйонів за 2021/2022.

Також Metro активно розвивались в росії у 2022 році, збільшивши обсяг доставки замовлень у річному вимірі на 40%. Вирішила німецька мережа скористатись й виходом іноземних компаній з ринку рф, що помітно зі збільшення асортименту — введено більш як 300 нових позицій, йде активний розвиток ВТМ та розвиток проєкту Metro Cash&Carry. Тож вочевидь, що Metro будувати бізнес на крові цілком прийнятно.

Як відреагував Metro на війну в Україні

Після початку повномасштабної війни та цинічний напад росії, український офіс Metro закликав колег у Дюссельдорфі залишити ринок агресорки, однак там відмовилися це зробити.

Також у Metro зазначили, що їм «шкода людей у росії». Ба більше, компанія бачить свою відповідальність перед ними, адже на його думку, вони зовсім не винні в агресії проти України.

«Ми особливо переживаємо за наших 3400 працівників та їхні родини, а також наших численних клієнтів, постачальників та ділових партнерів в Україні. Ми також несемо відповідальність за наших понад 10 000 працівників у росії, які не несуть персональної відповідальності за агресію проти України. Ми продовжуємо підтримувати бізнесові та політичні сили, які працюють над мирним розв’язанням конфлікту», — заявило керівництво компанії тоді.

Телеканал 24 За матеріалами:

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