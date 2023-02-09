ЄЦБ тисне на європейські банки щодо виходу з росії — Finance.ua

ЄЦБ тисне на європейські банки щодо виходу з росії Сьогодні 10:32 — Фондовий ринок

Європейський центральний банк чинить тиск на банки єврозони щодо скорочення операцій в росії.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на слова голови наглядового комітету Європейського центрального банку Андреа Енріа.

Він зазначив, що «багато банків вжили заходів», щоб зменшити свої ризики перед росією після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, але додав, що ЄЦБ буде вітати «будь-яку можливість для банків вийти з ринку».

Багато з 45 західних банків, що мають дочірні компанії в росії, розглядали вихід з країни, але фактично зробили це лише деякі з них. Два банки, що залишилися з найбільшими активами, перебувають під наглядом ЄЦБ: австрійський Raiffeisen Bank International та італійський UniCredit.

«Звичайно, ми чинимо тиск на банки, щоб вони активно управляли ризиками (своїх російських активів), — заявив Енріа. — Будь-яка можливість для банків вийти з цього бізнесу була б для нас привабливою з точки зору нагляду».

Торік рф заборонила іноземним компаніям з «недружніх» країн (тих, які запровадили санкції проти росії через її війну проти України) укладати угоди без схвалення президента рф путіна. Це ускладнює вихід банків з російського ринку. «Вікно для продажу (активів) потроху закривається», — додав Енріа.

За словами Енрії, кілька банків єврозони скоротили свої транскордонні операції з росією, створили резерви на покриття потенційних збитків від них або відокремили свої російські операції від решти групи.

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