Лише 17 з топ-122 світових компаній повністю вийшли з рф - дослідження — Finance.ua
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Лише 17 з топ-122 світових компаній повністю вийшли з рф - дослідження

Фондовий ринок
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Лише 17 з топ-122 світових компаній повністю вийшли з рф - дослідження
Лише 17 з топ-122 світових компаній повністю вийшли з рф - дослідження, График: MRA
Після вторгнення росії на територію України 24 лютого багато закордонних компаній оголосили про згортання своєї діяльності в рф.
Moral Rating Agency (MRA), яке було спеціально створене для висвітлення етичних аспектів корпоративної поведінки, з’ясувало, що багато компаній досі працюють із росією, дуже мало пішли повністю, більшість досі присутні там частково.
У своєму останньому звіті MRA досліджувала зміну термінів виходу з російського ринку 122 провідних зарубіжних компаній.
Як сказано в дослідженні, з моменту початкової реакції на вторгнення в лютому 2022 року кількість компаній, які повністю вийшли з росії, ненабагато збільшилася. У березні було досягнуто раннього прогресу, коли багато корпорацій відмовилися від одних видів діяльності, але не від інших. Після травня 2022 мало що змінилося. «Кістяк» компаній, які не виявляють активності, майже не зменшився у розмірах. Загалом майже всі компанії «застрягли» у своїх початкових весняних категоріях 2022 року.
На 31 січня 2023 року лише 17 з топ-122 світових компаній, що були присутні в росії на момент вторгнення в Україну, повністю вийшли з рф, згорнувши всю свою діяльність.
Найбільша група — 59 — складається з тих, хто «застряг посередині», здійснивши частковий вихід. Ця група включає компанії, які перебувають у процесі подальшого виведення, а також ті, які не збираються більше робити нічого.
Ще 46 компаній не здійснили жодних дій для виходу. Вони вже повною мірою відчули на собі наслідки засудження світової громадськості, їхню ділову репутацію зіпсовано остаточно, тому, можливо, тепер у них немає стимулу йти на жертви і виходити з рф.

Довідка Finance.ua:

  • незважаючи на російську агресію в Україні, деякі австрійські компанії не залишають росію, продовжуючи таким чином підтримувати державу-терориста податками;
  • лише 9% компаній із країн ЄС та G7 вийшли з Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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