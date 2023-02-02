Raiffeisen Bank и не только. Зеленский просит вывести австрийский бизнес из россии — Finance.ua
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Raiffeisen Bank и не только. Зеленский просит вывести австрийский бизнес из россии

Фондовый рынок
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Raiffeisen Bank и не только. Зеленский просит вывести австрийский бизнес из россии
Raiffeisen Bank и не только. Зеленский просит вывести австрийский бизнес из россии
Несмотря на российскую агрессию в Украине, некоторые австрийские компании не покидают россию, продолжая таким образом поддерживать государство-террориста налогами.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом.
«Мы отмечаем ситуацию с австрийскими бизнесами, которые, несмотря на ужасный российский террор, не покидают россию, продолжают, по нашему мнению, поддерживать государство-террориста налогами. И поэтому мы очень заинтересованы, чтобы этот бизнес перешел работать в Украину», — сказал Зеленский.
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Он подчеркнул ситуацию по Raiffeisen Bank, который не только работает в россии, но и принимает решение, например, о налоговых каникулах для мобилизованных в российскую армию.
«Мы считаем, что это недопустимо в сегодняшних реалиях. Мы призываем австрийскую сторону принять все возможные усилия, чтобы отдельные компании действительно не подставляли австрийское общество. Я верю, что этот важный вопрос будет решен на основе общих ценностей», — отметил президент.
Напомним, акции банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в понедельник утром снизились в цене на 6% на фоне введения Украиной санкций против лизинговой компании, российской дочки RBI.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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