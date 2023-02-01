Дочерний банк UniCredit в рф получил 220 млн евро убытков — Finance.ua

Дочерний банк UniCredit в рф получил 220 млн евро убытков Сегодня 23:45 — Фондовый рынок

Дочерний банк UniCredit в рф получил 220 млн евро убытков

российский банк ЮниКредит, подконтрольный итальянской группе UniCredit, завершил 2022 год с убытком в размере 220 млн евро.

Об этом свидетельствует отчетность группы по международным стандартам, сообщает российское агентство РБК.

Показатели российской «дочки» негативно сказались на финансовом результате UniCredit — чистая прибыль группы по итогам года составила 5,25 млрд евро, хотя могла составить 5,45 млрд евро. Годом ранее российский бизнес принес группе прибыль в размере около 200 млн евро.

Согласно отчетности, в прошлом году российскому ЮниКредиту удалось заметно нарастить чистые процентные доходы: они увеличились на 42,6% в годовом выражении, до 757 млн евро (57,3 млрд руб.). При этом чистые комиссионные доходы почти не изменились: за отчетный период они составили 82 млн евро (6,2 млрд руб.), что всего на 1,9% превышает результат 2021 года.

В то же время операционные расходы российского банка выросли на 2,7% — до 283 млн евро (21,4 млрд руб.), а расходы на резервирование — в 22,6 раза, до 883 млн евро (66,7 млрд руб.), по сравнению с 39 млн евро в 2021 году.

По итогам четвертого квартала кредитный портфель российского ЮниКредита составил 9 млрд евро (680 млрд руб.), а депозитный — 13 млрд евро (983 млрд руб.).

По сравнению с первым кварталом чистый кредитный портфель российского банка сократился более чем на треть (-34%), портфель выданных бизнесу гарантий — на 39%, а объем выданных аккредитивов — на 49%.

В абсолютных цифрах UniCredit оценивает уменьшение объемов бизнеса в россии за этот период в 4,1 млрд евро.

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Фінансовий клуб По материалам:

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