Из россии вышли только 9% компаний из Евросоюза и G7 — исследование Сегодня 20:21 — Фондовый рынок

Только 9% компаний из стран ЕС и G7 вышли из россии после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом идет речь в результатах исследования, опубликованных швейцарским Университетом Сент-Галлена.

Профессора Саймон Эвенетт и Никколо Пизани обнаружили очень незначительный выход компаний ЕС и G7 из россии.

«Их выводы отрицают нарратив о том, что западные фирмы массово покидают рынок. По сути, многие компании с головными офисами в этих странах противостояли давлению со стороны правительств, средств массовой информации и неправительственных организаций покинуть россию после вторжения в Украину», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент полномасштабного вторжения в рф работали 2405 дочерних компаний, принадлежавших 1404 компаниям из ЕС и G7. К концу ноября 2022 года исследовательская группа Эвенетта и Пизани обнаружила, что менее 9% этой группы компаний отказались от по крайней мере одной дочерней компании в россии.

В исследовании отмечается, что показатели выхода из российского рынка почти не изменились в течение четвертого квартала 2022 года.

Подтвержденные выходы компаний из ЕС и G7, имевших доли в капитале в россии, составляют 6,5% общей прибыли до налогообложения всех компаний ЕС и G7, ведущих активную коммерческую деятельность в рф, 8,6% материальных основных средств, 8,6 % общих активов, 10,4% % операционного дохода и 15,3% от общего числа работников.

Это означает, что в среднем вышедшие компании имели более низкую доходность и большее количество рабочей силы, чем фирмы, остающиеся в россии.

После начала большой войны было больше подтвержденных выходов иностранных компаний со штаб-квартирами в Соединенных Штатах, чем базирующихся в ЕС и Японии.

Результаты показывают, что менее 18% работающих в россии американских дочерних компаний были полностью выведены с момента вторжения в Украину. Из рф вышли только 15% японских компаний и 8,3% компаний из ЕС.

Из оставшихся в россии компаний ЕС и G7 19,5% принадлежат Германии, 12,4% принадлежат Америке и 7% являются японскими транснациональными компаниями.

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Економічна Правда По материалам:

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