МЗС працює над поверненням Ikea, H&M і Zara в Україну — Кулеба
Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб повернути в Україну IKEA, H&M і Zara та інші бренди.
Як повідомляє «Європейська правда», про це в інтерв'ю Наталі Мосійчук розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.
Зокрема, він згадав, що мережу закладів швидкого харчування вдалось повернути в Україну після його телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Кулеба підкреслив, що McDonald’s в Україні - це сигнал інвесторам, що тут можна працювати.
«Я вважаю, що чим більше тут буде працювати міжнародного бізнесу, тим більше впевненості в перемозі це додаватиме», — зазначив він.
Раніше повідомлялось, що шведський fashion-ритейлер H&M планує розпочати поступове відновлення роботи в Україні з листопада 2023 року.
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