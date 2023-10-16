МЗС працює над поверненням Ikea, H&M і Zara в Україну — Кулеба Сьогодні 10:33 — Фондовий ринок

МЗС працює над поверненням Ikea, H&M і Zara в Україну — Кулеба

Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб повернути в Україну IKEA, H&M і Zara та інші бренди.

Як повідомляє «Європейська правда», про це в інтерв'ю Наталі Мосійчук розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.

Зокрема, він згадав, що мережу закладів швидкого харчування вдалось повернути в Україну після його телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Кулеба підкреслив, що McDonald’s в Україні - це сигнал інвесторам, що тут можна працювати.

«Я вважаю, що чим більше тут буде працювати міжнародного бізнесу, тим більше впевненості в перемозі це додаватиме», — зазначив він.

Раніше повідомлялось, що шведський fashion-ритейлер H&M планує розпочати поступове відновлення роботи в Україні з листопада 2023 року.

Економічна Правда За матеріалами:

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