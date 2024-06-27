Rozetka закриє свій найбільший офлайн-магазин на «Почайні» у Києві — Finance.ua

Rozetka закриє свій найбільший офлайн-магазин на «Почайні» у Києві Сьогодні 11:17 — Фондовий ринок

Rozetka закриє свій найбільший офлайн-магазин на «Почайні» у Києві

Онлайн-гіпермаркет Rozetka 30 червня закриває свій магазин на проспекті Степана Бандери у Києві, що знаходиться біля метро «Почайна».

Про це повідомив Forbes Ukraine співвласник Rozetka Владислав Чечоткін.

Зазначається, що це була найбільша торгова точка ритейлера площею 4000 кв. м — її відкрили у 2017 році.

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«Ми замінили цей магазин десятками нових менших за розміром», — заявив Чечоткін. Приміщення на проспекті Степана Бандери, в якому працювала Rozetka, компанія орендувала — вона покидає будівлю, додав він.

Зараз у мережі працює 486 магазинів, пише видання.

Таким чином, у Rozetka залишається ще три великих офлайн-магазини: в Києві на Хрещатику, в Одесі в провулку Семафорному і в Харкові на вулиці Клочковській. Всі вони продовжують працювати, кажуть в компанії.

Економічна Правда За матеріалами:

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