Rozetka зробила платною доставку в свої магазини: скільки треба буде заплатити — Finance.ua

Rozetka зробила платною доставку в свої магазини: скільки треба буде заплатити Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Rozetka зробила платною доставку в свої магазини: скільки треба буде заплатити

Найбільший український інтернет-магазин Rozetka почав брати 35 грн за доставку товарів до пункту видачі, якщо замовлення коштує менше 700 грн.

Про це сказано на сторінці Довідкового центру компанії.

Відмітимо, що раніше Rozetka доставляла замовлення клієнтів на власні магазини безкоштовно.

Нові умови доставки товарів:

Термін резерву — 2 дні від планованої дати видачі. Дата видачі вказується під час підтвердження замовлення. Доступна оплата подарунковим сертифікатом. Ви можете оплатити замовлення у магазині карткою або готівкою. Безкоштовна доставка для покупок від 700 грн. Послуга з організації доставки за адресою видачі товару (умовне позначення «доставка», яке використовується на інших сторінках платформи Rozetka під час оформлення замовлення) у розмірі 35 грн (стосовно всього товару у кошику) сплачується лише при замовленні на суму до 700 грн (зокрема, 699 грн включно). Ви можете відмовитися від частини замовлення, відтак, ви оплачуєте вартість лише того товару, який забираєте. У разі відмови від частини замовлення вартість послуги з організації доставки за адресою видачі товару — не повертається/сплачується в повному обсязі У всіх наших магазинах і точках видачі є примірювальні. Самовивіз алкоголю і великої побутової техніки. Алкогольні напої та велика побутова техніка доставляються не у всі магазини. Доступні точки видачі ви побачите в кошику на етапі оформлення замовлення. Для замовлень товарів від інших продавців, діють окремі умови доставки.

Нагадаємо, раніше Rozetka встановила вартість мінімального замовлення на рівні 200 грн. Тепер покупці, які хочуть обрати товар менше цієї суми та оформити його доставку до пункту видачі або через послуги поштових операторів, не зможуть цього зробити.

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