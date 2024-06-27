Зарплати на держслужбі зросли: НАДС закликає молодь — Finance.ua

Зарплати на держслужбі зросли: НАДС закликає молодь Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Зарплати на держслужбі зросли: НАДС закликає молодь

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина повідомила про зростання конкурентоспроможності зарплат у державному секторі.

Про це йдеться на сайті НАДС.

За словами Алюшиної, реформа держслужби ще триває, а зарплати демонструють зростання.

«Незважаючи на те, що реформування системи оплати праці державних службовців досі триває, заробітна плата на державній службі вже є конкурентною на ринку праці», — повідомила вона.

В агенції надалі працюють над підвищенням прозорості, передбачуваності та справедливості у питанні оплати праці державних службовців.

В рамках реформи передбачається оновлення структури зарплати шляхом класифікації посад та зважаючи на складність роботи, рівень компетентності, обсяг знань та рівень відповідальності.

Там надалі планують підвищувати прозорість, передбачуваність та справедливість заробітної плати, посилювати роль постійної частки та обмежувати змінну частини у структурі зарплати у вигляді премій та надбавок.

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Завдяки реформі системи оплати праці на держслужбі — це дозволило їй стати престижною та привабливою для професіоналів.

«Йдеться про оновлення структури зарплати через класифікацію посад з урахуванням складності роботи, рівня компетентності, знань та відповідальності», — зауважила Алюшина.

НАДС закликає молодь

Глава НАДС закликала студентів розглянути кар’єру на держслужбі. Вона підкреслила, що молодим спеціалістам будуть доступні:

професійний розвиток у Вищій школі публічного управління та на Порталі управління знаннями;

освітні програми за кордоном;

вивчення англійської мови за спільним проєктом з EF;

використання сучасних інформсистем управління.

Зарплати в держорганах

За даними Міністерства фінансів, середня нарахована зарплата чиновників у державних органах України зросла на 32% з січня, досягнувши 50,9 тисяч гривень.

Лідируєза рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У середньому її працівники отримують 89,7 тисяч гривень. На другому місці Антимонопольний комітет — 88,3 тисячі гривень. У Секретаріаті Національної тристоронньої соціально-економічної ради платять 72,4 тисяч гривень.

Нагадаємо, упродовж 2023 року з державної служби звільнилося 20,5 тисячі людей, майже 4 тисячі працівників нині стали на захист Батьківщини, 133 людини загинули та 127 дістали поранення через війну.

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