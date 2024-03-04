В Україні скоротять на третину кількість міністерств і держслужбовців — Finance.ua

В Україні скоротять на третину кількість міністерств і держслужбовців Сьогодні 15:27 — Казна та Політика

В Україні скоротять на третину кількість міністерств і держслужбовців

В Україні в рамках реформи уряду планують скоротити кількість міністерств на третину, відповідно, скоротять і кількість держслужбовців.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

«Продовжуємо реформу державної служби. Цьогоріч уже скоротили 20 тис. вакансій. Ведемо роботу зі скорочення кількості міністерств на третину», — сказано в повідомленні.

За його словами, влада працює над створенням Центру Уряду, де будуть зосереджені допоміжні адміністративні функції.

«Міністерства мають формувати політики, а Центр Уряду своєю чергою надаватиме юридичну, кадрову, бухгалтерську та іншу підтримку», — пояснив прем'єр.

Також у планах уряду — впровадити Дію для держслужбовців.

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Додамо, що міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» розповів , що рано чи пізно уряд прийде до того, що будуть маленькі міністерства, де вирішуватимуться виключно питання формування політики.

За його словами, зараз на експертному рівні активно триває процес обговорення типової стандартизованої системи структури міністерств.

«Тобто, щоб політика формувалася директоратами політик, реалізовувалася департаментами, і, відповідно, обслуговуючий персонал, поки ми не прийшли до великого Центру уряду, щоб він зосереджувався в підрозділі, який координується з державним секретарем і забезпечує цю діяльність», — розповів Немчінов.

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Немчінов допускає запуск Центру уряду до 2025 року.

Раніше президент Володимир Зеленський вже заявляв , що в Україні можуть значно скоротити «інфраструктуру управління держави». Йдеться про звільнення низки міністрів та ліквідацію цілих міністерств. Такий сценарій можливий, якщо буде тривати дефіцит державного бюджету.

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