В уряді планують спростити процедуру відшкодування за втрачене житло на ТОТ — Finance.ua
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В уряді планують спростити процедуру відшкодування за втрачене житло на ТОТ

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В уряді планують спростити процедуру відшкодування за втрачене житло на ТОТ
В уряді планують спростити процедуру відшкодування за втрачене житло на ТОТ
Міністерство юстиції, Держгеокадастр та інші відповідальні відомства працюють над спрощенням процедури підтвердження права власності на тимчасово захоплених росіянами територіях, щоб громадяни могли отримати відшкодування за втрачене житло.
Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відшкодування за втрачене житло

У багатьох переселенців, які виїхали з тимчасової окупації на підконтрольну уряду територію, залишилася на ТОТ нерухомість. Серед них є і ті, чиє житло на ТОТ було знищено внаслідок бойових дій.
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У майбутньому переселенці, майно яких на ТОТ було знищено, можуть претендувати на відшкодування за втрачене житло коштом майбутніх репарацій, які рф має виплатити за всі руйнування і злочини.

У чому проблема

Щоб отримати відшкодування, треба внести відомості про таке житло до Реєстру збитків. Проте процедура може ускладнитися, якщо переселенці не можуть належним чином підтвердити право власності на свою нерухомість на ТОТ через втрату правовстановлюючих документів або з інших причин.
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Зокрема, проблема полягає в тому, що підтвердження права власності на майно, яке залишилося на ТОТ, унеможливлюється через відсутність доступу до документів місцевих БТІ у громадах на територіях, які перебувають у тимчасовій окупації.

Як планують вирішити проблему

Міністерству юстиції, Держгеокадастру та іншим відповідальним відомствам доручили розробити механізми, які дозволять спростити реєстрацію права власності на майно, що розташоване на ТОТ. Це дасть змогу ВПО відновити правовстановлюючі документи та внести відомості про зруйноване житло на ТОТ до Реєстру збитків.
За матеріалами:
Finance.ua
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