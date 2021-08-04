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День финансов: система получения спецпропусков на транспорт и предложение свернуть программу «5−7-9%»

День финансов: система получения спецпропусков на транспорт и предложение свернуть программу «5&#8722;7-9%»

Вторник, 10 августа. Свернут ли программу «Доступные кредиты 5−7-9%», и как оформить спецпропуск на транспорт.

Банкиры просят свернуть программу «5-7-9». Вчера мы писали о том, что банкиры предлагают свернуть или существенно трансформировать программу «Доступные кредиты 5−7-9%». Сегодня в Минфине ответили, что по результатам 2020 года предприниматели, которые приняли участие в программе, увеличили объем отчислений в государственный бюджет по налогу на прибыль на 19%, по ЕСВ — на 8%.

В продолжение темы кредитов, как свидетельствует обзор банковского сектора НБУ за август 2021 года, потребительское кредитование оставалось самым прибыльным сегментом для украинских банков. Ставки по кредитам населению во II квартале 2021 года колебались в пределах около 30% годовых.

Тариф на электроэнергию для населения. По словам экс-министра энергетики Ольги Буславец, Кабмин планирует снизить цену на электрическую энергию для всех категорий бытовых потребителей на 24 копейки — до 1,44 грн/кВт-ч вместо 1,68 грн/кВт-ч (с НДС). По ее словам, если документ примут, то поставщики универсальных услуг будут покупать электрическую энергию на конкурентном рынке, а также — у НАЭК Энергоатом на специальных аукционах.

Кстати, по данным Госстата, в июне 2021 года украинцы заплатили за коммунальные услуги 12,8 млрд грн (123,1% начисленных за этот период сумм).

Спецпропуски в общественном транспорте столицы. Сегодня в тестовом режиме заработала электронная система подачи заявок для получения спецпропусков. Руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку и получить разрешение. По ссылке рассказываем, как заказать специальные пропуски.

Будет ли повышение соцвыплат в 2022. Как сообщают в Минфине, уровень социальных выплат в следующем году будет зависеть от уровня инфляции. В то же время пообещать украинцам существенное повышение соцвыплат чиновники не могут. В министерстве отмечают, что сейчас возможности бюджета позволяют создать финансовую «подушку безопасности», но нужно придерживаться договоренностей с МВФ.

Задача нового руководства УЗ. Ранее стало известно, что глава Укрзализныци Иван Юрик ушел в отставку. Новым врио председателя правления стал Александр Камышин. В Мининфраструктуры сообщили, что новому руководству УЗ предстоит заняться повышением тарифов на грузовые перевозки, налаживанием закупок электроэнергии непосредственно у производителя — «Энергоатома», привлечением международных инвесторов и закупкой новых поездов и локомотивов.

Гейтс опустился в списке миллиардеров после развода. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс опустился на пятое место в списке самых богатых людей мира после развода со своей женой Мелиндой Френч Гейтс. После того как в начале мая основатель компании Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда объявили о разводе, Мелинда получила от бывшего мужа акции на общую сумму более трех миллиардов долларов США.

По материалам Finance.UA
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