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Доступные кредиты 5-7-9%: в Нацбанке отреагировали на предложение свернуть программу

Доступные кредиты 5-7-9%: в Нацбанке отреагировали на предложение свернуть программу

В НБУ считают, что сейчас сворачивать госпрограмму «Доступных кредитов» нецелесообразно. Взамен предлагают пересмотреть параметры и критерии участия в подобных программах кредитной поддержки.

Такую позицию озвучил председатель совета Нацбанка Богдан Данилишин в комментарии Интерфакс-Украина.

В Нацбанке напомнили, что программа «Доступные кредиты 5-7-9%» была главным двигателем наращивания кредитования сегмента малого и среднего бизнеса в 2020-2021 годах.

За время действия программы ею воспользовались более 21,5 тыс. предприятий, которыми было привлечено банковских кредитов на сумму около 57 млрд гривен.

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«По нашему мнению, необходимо продолжить реализацию мер по государственной поддержке кредитования как через применение инструментария компенсации процентов, так и путем предоставления кредитных гарантий на портфельной основе. Аналогичные программы продолжают действовать в большинстве стран Европейского Союза, обеспечивая сохранение и поддержку действующего бизнеса», – отметил Данилишин.

При этом в НБУ считают, что нужно пересмотреть параметры и критерии участия в государственных программах кредитования. А именно – усилить цель их инвестиционной направленности и поддержку вновь созданного бизнеса.

Это уже прописано в решении Совета НБУ №29-рд от 13 июля 2021 года.

В нем рекомендуется Кабмину пересмотреть условия программ «Доступные кредиты 5-7-9%» и «Доступная ипотека 7%». В частности, сосредоточиться на их выдаче для финансирования строительства нового жилья и приобретения физическими лицами или физическими лицами-предпринимателями сельскохозземли для агропроизводства.

По материалам Слово и Дело
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