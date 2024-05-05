В Китае представили миниатюрный городской электрокар по низкой цене (фото) — Finance.ua

В Китае представили миниатюрный городской электрокар по низкой цене (фото) Сегодня 03:16 — Технологии&Авто

В Китае представили миниатюрный городской электрокар по низкой цене (фото), Фото: autohome.com.cn

В Китае дебютировал новый FAW Bestune Pony. Компактный городской электромобиль поступает в продажу по цене от 29 тыс. до 35 тыс. юаней ($4000 — 4850) — на уровне подержанного Daewoo Lanos в хорошем состоянии.

Об этом сообщает сайт Autohome.

Электромобиль FAW Bestune Pony — новый конкурент Wuling HongGuang Mini EV и Chery QQ Ice Cream.

Фото: autohome.com.cn

Это миниатюрный городской автомобиль с оригинальным дизайном. У него короткий капот, высокая оконная линия, большие фары и малые углы наклона стоек крыши. Можно выбрать и нестандартную двухцветную окраску.

Размеры FAW Bestune Pony:

длина — 3000 мм;

ширина — 1510 мм;

высота — 1630 мм;

колесная база — 1953 мм.

Как ни странно, маленький автомобиль четырехместный, хотя задние сиденья больше подойдут детям.

Китайский электрокар оснастили цифровым приборным щитком и огромными кнопками на передней панели. За доплату доступна камера заднего вида с 7,0-дюймовым экраном.

Фото: autohome.com.cn

Новый FAW Bestune Pony оснастили 27-сильным мотором, позволяющим развивать 100 км/ч. На выбор доступны батареи на 9,4 и 13,9 кВт∙ч: запас хода составляет 122 и 170 км соответственно. Позже линейку пополнит кабриолет.

Фото: autohome.com.cn

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Фокус По материалам:

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