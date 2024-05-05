В Китае представили миниатюрный городской электрокар по низкой цене (фото) — Finance.ua

В Китае представили миниатюрный городской электрокар по низкой цене (фото)
В Китае дебютировал новый FAW Bestune Pony. Компактный городской электромобиль поступает в продажу по цене от 29 тыс. до 35 тыс. юаней ($4000 — 4850) — на уровне подержанного Daewoo Lanos в хорошем состоянии.
Об этом сообщает сайт Autohome.
Электромобиль FAW Bestune Pony — новый конкурент Wuling HongGuang Mini EV и Chery QQ Ice Cream.
Это миниатюрный городской автомобиль с оригинальным дизайном. У него короткий капот, высокая оконная линия, большие фары и малые углы наклона стоек крыши. Можно выбрать и нестандартную двухцветную окраску.
Размеры FAW Bestune Pony:
- длина — 3000 мм;
- ширина — 1510 мм;
- высота — 1630 мм;
- колесная база — 1953 мм.
Как ни странно, маленький автомобиль четырехместный, хотя задние сиденья больше подойдут детям.
Китайский электрокар оснастили цифровым приборным щитком и огромными кнопками на передней панели. За доплату доступна камера заднего вида с 7,0-дюймовым экраном.
Новый FAW Bestune Pony оснастили 27-сильным мотором, позволяющим развивать 100 км/ч. На выбор доступны батареи на 9,4 и 13,9 кВт∙ч: запас хода составляет 122 и 170 км соответственно. Позже линейку пополнит кабриолет.
Дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.
Хочу выгодно приобрести автогражданку
Поделиться новостью