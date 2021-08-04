Начисления в платежках за коммуналку за год выросли на треть

Начисления за жилищно-коммунальные услуги в июне 2021 года составили 10,4 млрд грн, на 35% больше, чем в июне прошлого года (7,7 млрд грн).
Об этом свидетельствует информация на сайте Государственной службы статистики.
По данным статистического ведомства, в июне 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 12,8 млрд грн (123,1% начисленных за этот период сумм).
Динамика тарифов:
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