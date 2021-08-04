Начисления в платежках за коммуналку за год выросли на треть

Начисления за жилищно-коммунальные услуги в июне 2021 года составили 10,4 млрд грн, на 35% больше, чем в июне прошлого года (7,7 млрд грн).

Об этом свидетельствует информация на сайте Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, в июне 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 12,8 млрд грн (123,1% начисленных за этот период сумм).

Динамика тарифов:

тарифы на содержание и ремонт жилья за июль выросли на 1,4% (за год — на 6,7%);

на водоснабжение — не изменились (за год — выросли на 11,0%);

на канализацию — не изменились (за год — выросли на 17,5%);

на содержание жилья и придомовых территорий выросли на 0,1% (за год — выросли на 3,0%);

Читайте также: Киевляне начали получать платежки с «доплатами»: за что придется платить

на электроэнергию — не изменились (за год — выросли на 36,6%);

на природный газ выросли на 3,3% (за год — выросли на 164,5%);

на отопление и горячую воду — не изменились (за год — выросли на 13,9%).

Справка Finance.ua:

с 1 мая в Украине действует годовая цена газа. Она не может меняться в сторону повышения. «Нафтогаз» определил годовой тариф на уровне 7,96 грн/куб. м. Кроме того, «Нафтогаз» ввел новый тариф на отопительный сезон.

согласно отчету НКРЭКУ , платежки за газ подорожали на 37% за год.

Кабмин обнародовал «Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022−2024 года». Согласно документу, в 2022 году тарифы вырастут на 6%, в 2023 году — на 5%, в 2024 году — на 5%.