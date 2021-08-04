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«Нафтогаз» ввел новый тариф на отопительный сезон: цена и условия

«Нафтогаз» ввел новый тариф на отопительный сезон: цена и условия

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» ввела новый тарифный план для бытовых клиентов — «комфортный сезон».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Тарифный план «Комфортный сезон» будет действовать в течение отопительного сезона — 7 полных месяцев: с 1 октября и до 30 апреля.

Особенности тарифа:

  • цена на газ в тарифном плане «Комфортный сезон» зафиксирована на уровне действующего годового тарифа — 7,96 грн/куб.м с НДС без стоимости распределения (доставки);
  • платить за газ необходимо равномерными частями ежемесячно;
  • потребители могут получить дополнительную скидку 1% в следующем месяце за уплату до 15 числа в личном кабинете или чат-боте.

Ежемесячный платеж. Общая сумма в тарифном плане «Комфортный Сезон» определяется во время подключения согласно запланированного объема газа на отопительный сезон (7 полных месяцев). Ежемесячно клиент платит равномерными частями — 1/7 от стоимости запланированного объема газа.

Необходимый объем газа рассчитывается в соответствии с типом потребления, учитывая исторические данные конкретного клиента (если таковые имеются). Типы потребления, которые учитываются при расчете:

  • приготовление пищи (50−200 м3);
  • приготовление пищи и подогрев воды (150−500 м3);
  • отопление (800−20 000 м3).

Ежемесячно клиент оплачивает 1/7 запланированного объема. Оплатить нужно не позднее 15-го числа. Все счета доступны только в электронном формате — то есть поступают и хранятся в личном кабинете или в чат-боте.

Подключиться к тарифному плану можно при условии отсутствия долга у клиента. Перейти на тарифный план «Комфортный Сезон» можно в личном кабинете на my.gas.ua.

Цена тарифного плана действует в течение отопительного сезона — 7 полных месяцев. Если клиент подал заявку на смену тарифного плана, переход на «Комфортный сезон» произойдет автоматически с 1-го октября.

Справка Finance.ua:

  • с 1 мая в Украине действует годовая цена газа. Она не может меняться в сторону повышения. «Нафтогаз» определил годовой тариф на уровне 7,96 грн/куб. м;
  • «Нафтогаз», который выполняет функции поставщика «последней надежды», установил тариф на газ для своих клиентов в августе 2021 года на уровне 11,78 гривен за кубометр (с НДС, но без платы за доставку). Цена на 73 копейки выше, чем в июле (11,05 гривен за кубометр).

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По материалам Finance.UA
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