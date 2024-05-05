Глава Госэнергонадзора ответил, следует ли ожидать дефицит электроэнергии летом — Finance.ua

Глава Госэнергонадзора ответил, следует ли ожидать дефицит электроэнергии летом Сегодня 07:08 — Энергетика

Глава Госэнергонадзора ответил, следует ли ожидать дефицит электроэнергии летом

Прошлые годы показали, что потребление электроэнергии в Украине увеличивается в летний период. В этом году этот прирост должны компенсировать возобновляемые источники энергии.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян.

«Летом есть определенный рост объемов потребления электроэнергии. Возможно, это будет рост на 20−30%. Но ожидаем, что в целом эти дневные пики будут покрываться приростом производства электроэнергии на возобновляемых источниках, в первую очередь, это солнечные электростанции», — сказал он.

По его словам, рост производства на солнечных электростанциях происходит уже сейчас.

«Поэтому какой-то критической ситуации мы не ожидаем. Да, вопрос экономного потребления будет оставаться актуальным», — сообщил Слободян и призвал к экономии в вечерние часы.

Читайте также Правительство определилось с тарифом на электроэнергию для населения

Напомним, по словам замминистра энергетики Николая Колесника, прошлогоднее повышение тарифа на электроэнергию для населения позволило сбалансировать энергосистему в Украине и провести необходимые ремонты объектов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.