Правительство определилось с тарифом на электроэнергию для населения — Finance.ua

Правительство определилось с тарифом на электроэнергию для населения Сегодня 17:00 — Энергетика

Правительство определилось с тарифом на электроэнергию для населения

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство сохранило действующий тариф на электроэнергию для населения до конца мая.

Об этом написал премьер-министр.

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«Этот месяц мы утвердили постановление, сохраняющее льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета» — сообщил он.

Государственный «Нафтогаз» продлил действие льготной цены на газ для населения.

Она по-прежнему будет составлять 7 грн 96 коп. за куб голубого топлива.

«Сегодня правительство принимает решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения. 2 гривны 64 копейки за киловатт. Оставляем эту цену без изменений. Положение о проведении специальных обязанностей на рынке электрической энергии будет продлено до 31 мая» сказано в сообщении.

Как ранее заявлял директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко, тариф на электроэнергию для бытовых потребителей должен быть постепенно увеличен до уровня рыночной цены на электроэнергию.

«Постепенное повышение цен для населения до рыночного уровня с параллельным предоставлением субсидий малообеспеченным слоям населения», — указал он как одну из мер, необходимых для подготовки к осенне-зимнему периоду 2024−2025 гг.

Также эксперт считает, что необходимо провести масштабную национальную рекламную кампанию о необходимости содействия сохранению энергосистемы путем максимально экономного использования энергоресурсов населением и промышленностью.

Справка Finance.ua:

Премьер отметил, что Британия объявила о выделении более 180 млн долларов на укрепление украинского энергосектора.

В свою очередь Литва передаст оборудование со своих ТЭЦ, АЭС и своих складов, а Германия направит 400 генераторов.

В то же время премьер подчеркнул, что децентрализованная генерация — действенный способ компенсации уничтоженных российскими террористами энергетических мощностей.

Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден четвертый день подряд привлекать аварийную помощь большую часть суток из энергосистем европейских стран. Однако ее общий объем несколько меньше, чем вчера, благодаря увеличению производства на солнечных электростанциях.

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