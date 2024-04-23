Что усилит устойчивость энергосистемы — ответ министра Сегодня 08:28 — Энергетика

Что усилит устойчивость энергосистемы — ответ министра

Правительство обеспечило возможность предприятиям покрывать потребности в электроэнергии, используя импорт. Это, в частности, позволит бизнесу избежать потенциальных ограничений в потреблении.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Глава Минэнерго отметил, что в условиях регулярных российских атак на энергосектор министерство работает над наращиванием возможностей импорта электроэнергии из европейских стран сверх установленных сейчас 1,7 ГВт.

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«Но есть часы, когда мы не выбираем этот импорт. Поэтому сейчас производим работу с предприятиями и бизнесом, чтобы они максимально контрактовали импорт электроэнергии, тем самым гарантированно обеспечив себя электроэнергией и усилив устойчивость энергосистемы», — отметил он.

Министр подчеркнул, что соответствующий опыт применялся в 2022 — 2023 годах. «Призываем бизнес использовать возможности импорта, чтобы мы увеличивали объем электроэнергии внутри страны», — пояснил министр.

Напомним, постановление Кабинета Министров Украины от 27 октября 2023 г. № 1127, инициированное Министерством энергетики, гарантирует промышленным потребителям стабильные поставки электроэнергии при условии, что они импортируют ее часть.

Объем импорта, необходимый, чтобы избежать отключений, должен составлять 50% от фактического потребления в каждом расчетном периоде в октябре — апреле и 30% - в мае — сентябре.

К предприятиям, импортирующим электроэнергию, не будут применяться ограничения энергоснабжения в случае их внедрения. Возможны только применение специальных графиков аварийных отключений, введенных системным оператором при экстренной ситуации для предотвращения аварии в объединенной энергетической системе.

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