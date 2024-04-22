В «Укрэнерго» рассказали, к чему готовиться летом — Finance.ua

В «Укрэнерго» рассказали, к чему готовиться летом Сегодня 10:00 — Энергетика

В «Укрэнерго» рассказали, к чему готовиться летом

Летом Украина может сталкиваться с дефицитом электроэнергии из-за российских ударов по объектам энергетики. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на комментарий директора по коммуникациям НЭК «Укрэнерго» Марии Цатурян.

«В течение лета время от времени в украинской энергосистеме может возникать дефицит электроэнергии, вызванный российскими массированными ударами по электростанциям. Это связано с тем, что полное восстановление наших электростанций займет достаточно длительное время», — отметила представитель НЭК.

По ее словам, весна и лето — это период ремонтов на электростанциях, когда они готовятся к следующему отопительному сезону. В этом году ремонты уже начались на атомных электростанциях, и дальше все больше и больше мощностей будут вынуждены выйти во временный ремонт в течение весны и лета.

«Поэтому иногда у нас в системе будет ощутимый дефицит, который мы будем пытаться покрыть как раз за счет импорта электроэнергии из Европы, а при его дефиците или недостаточности будем привлекать аварийную помощь или применять определенные графики ограничения потребления для промышленности и бизнеса», — подчеркнула Цатурян.

Читайте также россия уничтожила почти всю тепловую генерацию — Зеленский

Проблемы в энергосистеме

Весной россия усилила атаки на объекты энергетики. Вместе с похолоданием это повлекло за собой дефицит в энергосистеме. НЭК «Укрэнерго» предупредила бизнес и промышленность, что могут применяться графики ограничений. Бытовых потребителей они пока не касаются, кроме Харьковской области.

Справка Finance.ua:

Президент Владимир Зеленский не исключает, что россияне могут атаковать инфраструктуру украинских АЭС, и в этой связи просит предоставить Украине современные средства ПВО.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.