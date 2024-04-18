россия уничтожила почти всю тепловую генерацию — Зеленский Сегодня 10:45 — Энергетика

Президент Владимир Зеленский не исключает, что россияне могут атаковать инфраструктуру украинских АЭС, и в этой связи просит предоставить Украине современные средства ПВО.

Об этом глава государства заявил во время онлайн-выступления на заседании Евросовета, передает Интерфакс-Украина.

«россия уже уничтожила почти всю нашу тепловую энергетику. Плотины и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура подвергаются террористическим атакам. россия не отказывается от радиационного шантажа и, в частности, продолжает жестоко играть с безопасностью Запорожской АЭС. Мы не исключаем, что инфраструктура других наших атомных электростанций и распределительных сетей также находится под угрозой со стороны российского террора», — сказал он.

Читайте также В Минэнерго рассказали, какие объекты стали целями последних атак россиян

Зеленский также в очередной раз отметил необходимость передачи Украине средств ПВО.

«Это может остановить только ПВО — конкретные системы, такие как „Patriot“, „Iris-T“, „Samp-Т“, Nasams. Системы, которые у вас есть. Они нужны Украине прямо сейчас — нужны, чтобы помешать путину использовать террористические методы», — сказал президент.

Он признал, что «российская армия чувствует свою силу практически во всем, что относится к оружейному компоненту. И именно благодаря этой силе — в артиллерии, в технике, в умении действовать в небе — они оказывают на нас давление на фронте и постепенно продвигаются. путин теперь надеется, что ему удастся добиться успеха в своем контрнаступлении, и единственным корнем этой надежды является нехватка оружия среди наших солдат».

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.