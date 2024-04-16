В Минэнерго рассказали, какие объекты стали целями последних атак россиян — Finance.ua

В Минэнерго рассказали, какие объекты стали целями последних атак россиян Сегодня 19:30 — Энергетика

В Минэнерго рассказали, какие объекты стали целями последних атак россиян

Министр энергетики Украины Герман Галущенко принял участие в неформальном заседании министров энергетики ЕС, посвященном вопросам развития энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

«Атаки на энергетическую инфраструктуру беспрецедентны как для Украины, так и для всего мира. Украинская энергетическая инфраструктура — ​​система передачи электроэнергии, газотранспортная система, подземные хранилища газа — уже давно является частью общей европейской энергетической системы, поэтому любая атака на украинскую энергетику ставит под угрозу энергетическую безопасность ЕС. Поэтому должны быть найдены нестандартные ответы на беспрецедентные вызовы, с которыми имеет дело Украина», — подчеркнул Галущенко.

Глава Минэнерго проинформировал коллег о массированных обстрелах российской федерацией критической энергетической инфраструктуры Украины, а также о мерах, предпринимаемых для преодоления их последствий.

«Враг модифицировал тактику и применяемое вооружение. Целями последних атак являлись объекты тепловой и гидрогенерации, то есть маневровые мощности, а также система передачи электроэнергии, а именно автотрансформаторы и подстанции. Россияне хотят добиться полного блекаута Украины. Поэтому очень важно консолидировать наши усилия для того, чтобы противостоять российской агрессии следующей зимой», — отметил Галущенко.

Министр акцентировал, что в рамках подготовки к следующему отопительному сезону нужно не только восстанавливать поврежденные объекты, но и наращивать мощности балансирующей и распределенной генерации.

Галущенко поблагодарил коллег за гуманитарную помощь и взносы в Фонд поддержки энергетики Украины, которые достигли более 410 миллионов евро.

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Министр также проинформировал коллег о потребностях украинской энергетики в восстановлении и призвал государства-члены ЕС предоставить Украине помощь в развитии распределенной генерации, а также ускорить внедрение проектов возобновляемых источников энергии.

В контексте подготовки к следующей зиме обсуждались вопросы завершения контракта на транзит российского газа. Галущенко рассказал участникам заседания о российских атаках на украинскую газовую инфраструктуру и отметил важность украинских ПХГ для обеспечения европейской энергетической безопасности.

Укрінформ По материалам:

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