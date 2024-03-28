Атаки рф на энергосистему: в Минэнерго рассказали, повысят ли тарифы на свет — Finance.ua

Атаки рф на энергосистему: в Минэнерго рассказали, повысят ли тарифы на свет Сегодня 12:21 — Энергетика

Атаки рф на энергосистему: в Минэнерго рассказали, повысят ли тарифы на свет

Несмотря на массированные атаки рф на энергосистему Украины, о повышении тарифов на электроэнергию, пока речь не идет.

Об этом заявил глава Минэнерго Герман Галущенко.

«Тарифы в прошлом году повышали как следствие масштабные атаки на энергетику. Без этого решения мы бы не восстановили нашу энергетику и не прошли бы зиму так, как мы ее прошли — спокойно, стабильно и без отключений», — отметил он.

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Однако сейчас, по словам министра, говорить о повышении рано.

«Мы еще не понимаем масштабов повреждений (после последней массированной атаки. — Ред.), не осуществлена ​​полная оценка ущерба и не понятно, какие деньги нужны на восстановление. Поэтому нет никаких проектов или наработок по изменению тарифов», — добавил Герман Галущенко.

Ранее Галущенко уже заявлял , что правительство не планирует менять тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей до конца нынешнего отопительного сезона. «Мы не планируем повышение тарифов в течение этого отопительного сезона. Соответствующие решения приняты, есть постановление правительства, которое действует до конца апреля и устанавливает уровень тарифов. Все остальное — домыслы, которые являются обычными манипуляциями», — говорил он.

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Напомним, в Украине с 1 апреля стоимость электроэнергии не изменится и будет на уровне 2,64 грн за кВт*ч. При этом у украинцев остается возможность при подключении двухзонного счетчика платить за ток вдвое меньше. Такое устройство учета окупится через 10 месяцев.

По данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине в январе 2024 по сравнению с январем прошлого года выросли на 12,8%. Причиной стало повышение цен на электроэнергию.

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