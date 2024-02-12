Коммуналка в Украине подорожала за последний год: в чем причина — Finance.ua

Коммуналка в Украине подорожала за последний год: в чем причина Сегодня 08:39 — Личные финансы

Коммуналка в Украине подорожала за последний год: в чем причина

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине в январе 2024 г. по сравнению с январем прошлого года выросли на 12,8%. Причиной стало повышение цен на электроэнергию.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По статистике, выросли следующие тарифы:

на содержание и ремонт жилья — на 3,1%,

на водоснабжение — 0,8%,

на уборку мусора — на 5,0%,

на канализацию — на 0,7%

на услуги по управлению многоквартирными домами — на 4,2%

на электроэнергию выросли — на 69,7%.

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В то же время не изменились тарифы на природный газ, отопление и горячую воду.

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды.

Справка Finance.ua:

в феврале 2024 года цены на природный газ для бытовых потребителей, а также список поставщиков останутся неизменными по сравнению с предыдущим месяцем;

цены на воду отличаются в разных регионах страны. Самые высокие тарифы наблюдаются в Запорожье, где стоимость водоснабжения составляет 25 грн за кубометр, а водоотвода — 40,51 грн за кубометр. Общая стоимость составляет 65,55 грн/куб.м. В то время как менее 30 грн за кубический метр воды платят жители Харьковской, Винницкой, Львовской, Хмельницкой и еще ряда областей;



до 1 июня 2023 украинцы платили: при условии потребления до 250 кВт-ч — 1,44 грн, а при потреблении более 250 кВт-ч — 1,68 грн. Для коллективных бытовых потребителей тариф составлял 1,68 грн/кВт-ч. С июня до конца года единый тариф для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей составляет 2,64 грн/кВт-час. Это на 83,3% больше, если человек раньше потреблял до 250 кВт-ч, для остальных тариф вырос на 57%.



В аккурат под новогоднюю елку Кабинет министров отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов и пени, а также на взыскание задолженности по ЖКУ. Как это повлияет на должников за коммуналку, рассказали в статье по ссылке ниже:

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