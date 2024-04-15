В ДТЭК назвали условия для введения графиков отключения света по всей Украине — Finance.ua
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В ДТЭК назвали условия для введения графиков отключения света по всей Украине

Энергетика
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В ДТЭК назвали условия для введения графиков отключения света по всей Украине
В ДТЭК назвали условия для введения графиков отключения света по всей Украине
Энергетики не исключают введение почасовых графиков отключения света в Украине. Есть четыре условия, при которых могут быть введены ограничения по всей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.
Он отметил, что украинцев могут ожидать отключения света, если не будет восстановлена ​​тепловая генерация. Другая составляющая — это повышение потребления электроэнергии из-за жары. Обычно это происходит в июле и августе.
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«В-третьих, не будет хватать объема электроэнергии, которую мы получаем из Европы. И, в-четвертых, не будет возможности передать в определенные регионы необходимый объем электроэнергии. Тогда единственный способ сбалансировать систему — это снизить потребление. Уменьшить потребление можно единственным способом — почасовыми графиками отключения», — объяснил Сахарук.
При этом он подчеркнул, что только при наличии всех вышеуказанных условий есть вероятность введения почасовых графиков отключения света по всей Украине.
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Следует отметить, что отопительный сезон в Украине завершился, его удалось пройти без отключений света.
Однако в марте россия возобновила удары по энергетике. После массированных атак были перебои со светом в нескольких областях, тяжелая ситуация была в Харькове и области. Там до сих пор частично действуют отключения света. Как известно, в регионе была серьезно повреждена Змиевская ТЭС.

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По материалам:
РБК-Україна
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