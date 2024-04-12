Возможны ли блэкауты и к чему готовиться украинцам: ответ министра энергетики — Finance.ua

Возможны ли блэкауты и к чему готовиться украинцам: ответ министра энергетики Сегодня 17:02 — Энергетика

Возможны ли блэкауты и к чему готовиться украинцам: ответ министра энергетики

россия возобновила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому украинцам нужно готовиться к любым сценариям весной и летом.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью телеканалу «Рада».

«Война продолжается, и атаки не закончились. Соответственно, ответ на этот вопрос лежит в дальнейших атаках и даже не сам факт атак, потому что они происходят каждый день и ночь, но с точки зрения влияния этих атак на систему», — сказал он.

По его словам, этот вопрос ему часто задавали до начала отопительного сезона в прошлом году.

«Меня тогда спрашивали, покупать ли генераторы, нужны ли павербанки. И я всегда говорил, когда министр говорит: „Все покупаем генераторы“, то это немного пугает. Но на самом деле я хочу повториться: „Да, покупайте, готовьтесь, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились“. И как показывает уже зима, мы сделали все и они не понадобились. Сейчас возобновились массированные атаки, поэтому нужно быть готовыми к любым сценариям», — добавил Галущенко.

Напомним, 11 апреля 2024 года российским ударом была уничтожена Трипольская ТЭС, из-за чего система утратила часть мощности. Пока что в «Укрэнерго» надеются, что ограничения потребления электроэнергии вводить не придется.

Однако энергетики призывают граждан экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы — с 19:00 до 22:00.

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