В «Укрэнерго» оценили возможность повторного блэкаута в Украине — Finance.ua

В «Укрэнерго» оценили возможность повторного блэкаута в Украине Сегодня 12:03 — Энергетика

В «Укрэнерго» оценили возможность повторного блэкаута в Украине, Фото: Reuters

Гарантировать, что не будет повторного блэкаута, абсолютно невозможно, удары могут быть совершенно разными.

Об этом в интервью ЭП заявил главный диспетчер «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

«Мы понимаем, что у нас война, агрессор накапливает ракеты. Мы видим, что идут поставки вооружения из Южной Кореи, Ирана. Гарантировать, что не будет блэкаута, абсолютно невозможно, удары могут быть совершенно разные. Впрочем, если вынести риск обстрелов „за скобки“, то я не вижу рисков для масштабной системной аварии», — подчеркнул Зайченко.

Читайте также В НКРЭКУ объяснили, почему отменили мораторий на взыскание долгов за ЖКУ

Он добавил, что хакерские атаки россиян на диспетчерский центр происходят ежедневно сотнями. Однако благодаря мощной команде киберзащиты ни одной успешной атаки не было.

В то же время, Зайченко подчеркнул, что в настоящее время в Украине растет потребление электроэнергии как со стороны промышленности, так и со стороны населения.

«Вчера (интервью записано 11 января) у нас был очередной рекорд потребления с начала войны. Этот рекордный уровень нам удалось покрыть благодаря трем факторам. Первое — была восстановлена ​​достаточная часть генерации. Все, что можно было включить, мы включили. Второе — из-за теплого декабря есть большая проточность воды по Днепру и Десне. Вчера была максимальная за всю историю для зимы выработка электроэнергии на ГЭС», — отметил главный диспетчер «Укрэнерго».

Третий фактор, по его словам, — непогода, из-за которой 10 января было выключено более тысячи населенных пунктов, это более 600 мегаватт.

«Если бы не отключение, весь дефицит мы могли бы не покрыть», — заметил Зайченко.

Справка Finance.ua:

Украина может построить новые энергетические мощности и присоединиться к европейскому рынку электроэнергии менее чем за 10 лет. Для этого требуются соответствующие рыночные и регуляторные условия;

плановые отключения электроэнергии в Украине этой зимой пока не применялись. Но в случае массированных ракетных атак и значительных повреждений инфраструктуры к ним могут вернуться, заявлял ранее председатель Комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус;



бытовые потребители электроэнергии в Киеве по состоянию на 1 декабря 2023 года задолжали за ресурс 1 млрд грн.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.