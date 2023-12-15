Укрэнерго стала полноправным членом ENTSO-E — что это значит для страны Сегодня 20:01 — Энергетика

Укрэнерго стала полноправным членом ENTSO-E — что это значит для страны

Украинский системный оператор НЭК Укрэнерго получил полноправное членство в Европейской сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E.

«Такое решение принял высший руководящий орган ENTSO-E — Генеральная Ассамблея. С 1 января 2024 года оператор украинской энергосистемы станет 40-м полноправным членом объединения», — сообщили в Укрэнерго.

Читайте также В Укрэнерго объяснили разницу между коммерческим импортом электроэнергии и аварийной помощью

Членство Укрэнерго в ENTSO-E открывает новый этап сотрудничества украинских и европейских операторов энергосистем как равноправных участников европейского энергетического пространства, заявили в компании.

Объединение украинской энергосистемы с сетью континентальной Европы, а теперь и получение НЭК Укрэнерго статуса полноправного члена ENTSO-E знаменуют достижение еще одной важной вехи для Украины на пути к евроинтеграции. Это важный исторический шаг, который будет в значительной мере способствовать повышению энергетической безопасности, устойчивости нашей энергосистемы, а также стабильности электроснабжения", — заявил председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Читайте также Кудрицкий назвал шаги, которые могут усилить устойчивость энергосистемы зимой

В компании объяснили, что обретение Укрэнерго юридического статуса члена ENTSO-E стало возможным, в частности, после того, как в ноябре 2023 года ENTSO-E объявила о завершении проекта синхронизации с Украиной и подтвердила успешное выполнение украинским оператором ключевых технических требований, необходимых для обеспечения устойчивого соединение между энергосистемами континентальной Европы и Украины.

Как проинформировали в НЭК, с обретением статуса члена ENTSO-E компания сможет, в частности, голосовать во время Генеральной Ассамблеи ENTSO-E.

«Это означает, что украинский оператор энергосистемы примет участие в принятии годовой программы работы ENTSO-E, которая определяет приоритеты работы Ассоциации по ключевым вопросам: рынка электрической энергии, развития трансъевропейской энергетической инфраструктуры, управления рисками в энергетике», — отметил оператор.

Читайте также Энергетика может стать драйвером в процессе присоединения Украины к ЕС

Решением Ассамблеи также принимаются такие важные документы, как 10-летний План развития европейской сети и стратегии событий, которые существенно влияют на технические, безопасные, рыночные или финансовые условия работы операторов системы передачи Европы.

Также Укрэнерго примет участие в комитетах ENTSO-E и их рабочих группах.

«Это означает, что Укрэнерго примет участие в комитетах по рыночным вопросам, развитию сети, исследованиям, развитию и инновациям, информационно-коммуникационных технологий. Также Укрэнерго может участвовать в разработке Сетевых кодексов — правил работы, способствующих интеграции и эффективности рынка электроэнергии; в разработке и утверждении региональных инвестиционных планов и работать в группе по правовым и регуляторным вопросам», — сказали в компании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.